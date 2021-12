L’eccellenza dei Conservatori italiani in vetrina a Dubai

ROMA – Dai Conservatori di musica italiani al palco internazionale di Expo a Dubai. È già un avvenimento il concerto dei 58 giovani talenti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori che oggi alle 16.00 (13.00 in Italia) si esibiranno in concerto nella prestigiosa ‘Al Wasl Plaza’, a Expo Dubai 2020. Il concerto può essere seguito in diretta streaming sulla piattaforma di Expo Dubai 2020: https://www.expo2020dubai.com/en/news/expo-tv

L’evento, dal titolo ‘Opera Extravaganza’, rende omaggio al grande repertorio operistico italiano con alcune delle più note opere d’aria che spaziano da Gioacchino Rossini a Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini e Giacomo Puccini. L’iniziativa è organizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca per promuovere il sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e non è solo un modo per valorizzare le eccellenze italiane ma anche un’occasione formativa di alta professionalità per gli studenti iscritti ai Conservatori.

I 58 giovani strumentisti dell’Orchestra Sinfonica sono stati selezionati nel corso di audizioni a livello nazionale. Sul palco saliranno anche cinque cantanti solisti (scelti anche loro al termine di una selezione): il basso Carmine Giordano, le soprano Sara Fulvi e Martina Tragni, i tenori Oronzo D’Urso e Kristian Marusic. A dirigere sarà il Maestro Luisella Chiarini.