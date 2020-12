Per la 16esima edizione di ‘Agendo’ anche un Maradona in sogni di gioventù

NAPOLI – Sara’ presentato domani alle 11 e in diretta social, dalla basilica di Santa Maria della Pietrasanta, il taccuino libro di Gesco edizioni ‘Agendo oltre l’infinito’. Anche la 16esima edizione avra’ un intento sociale: con il ricavato delle vendite, infatti, verranno ripristinati vari spazi verdi della citta’. La presentazione si potra’ seguire sulla pagina Facebook di Gesco.







I PERSONAGGI RACCONTATI NELL’AGENDA

Interverranno il presidente dell’associazione Pietrasanta Polo Culturale Onlus Raffaele Iovine, la curatrice di Agendo Ida Palisi con Chiara Reale che ha curato la sezione immagini, gli scrittori Serena Venditto, Dino Falconio, Michele Serio e Vincenzo Esposito. ‘Agendo oltre l’infinito’ racconta i personaggi che a Napoli sono nati o hanno trascorso una parte significativa della loro vita. A partire da Toto’, guardato da dietro le quinte da Dino Falconio, per passare poi a Libero Bovio rivelato nella sua creativita’ da Maurizio de Giovanni, a Raffaele Viviani con un aneddoto raccontato da Mauro Giancaspro, a Eduardo De Filippo rievocato attraverso la sua piu’ famosa poesia d’amore da Chiara Tortorelli e a Vincenzo Gemito colto nella sua ‘candida pazzia’ con un racconto sperimentale di Angelo Petrella. Ci sono poi Gilda Mignonette ricordata da Vincenzo Esposito in una storia di emigrazione ed emarginazione, Luciano De Crescenzo collocato ‘al posto giusto’ nell’aldila’ da Serena Venditto, Maradona protagonista dei sogni di gioventu’ con Massimiliano Virgilio, Matilde Serao rivissuta da Vincenza Alfano, Massimo Troisi presentato in un dialogo surreale da Sara Bilotti, Enrico Caruso messo a confronto con il demone della depressione da Michele Serio e, infine, Giacomo Leopardi nume d’amore per Aldo Putignano.