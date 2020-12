Covid, ecco app ‘Re-open EU’: per viaggiare in Europa senza sorprese

di Alessio Pisanò

ROMA – Dopo l’esperienza della piattaforma online Re-open EU, che aveva l’obiettivo di favorire la ripresa dei viaggi e del turismo in Europa, la Commissione europea ha lanciato oggi l’applicazione Re-open Eu. “Re-open EU fornisce informazioni complete e aggiornate sulla situazione sanitaria, sulla sicurezza e sulle misure di viaggio in tutti gli Stati membri dell’Ue“, si legge in una nota della Commissione europea. Gli utenti troveranno nell’applicazione informazioni aggiornate sulle misure di quarantena nazionali, test e app mobili di tracciamento. Inoltre l’applicazione e’ disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea.