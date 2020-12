Internet. Google down, segnalati problemi in tutto il mondo

ROMA – I principali servizi di Alphabet, la holding americana che controlla Google, Gmail e YouTube, hanno registrato questa mattina blocchi in tutto il mondo. Come riferisce il portale della piattaforma specializzata Downdetector, nel giro di pochi minuti, attorno alle 12.30 italiane, sui social network un gran numero di utenti ha segnalato i problemi.

SCUOLA. IV: DAD INTERROTTA? SOLO ATTIVITÀ IN PRESENZA È AFFIDABILE

“La notizia del blocco della Dad per problemi del sistema digitale confermano ancora una volta che le lezioni a distanza possano essere messe sullo stesso piano rispetto all’attività didattica in presenza“. Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera.

“L’episodio di oggi conferma, per chi ancora nutrisse dei dubbi, che l’unica vera scuola è quella in presenza. Solo l’attività in presenza, con la sua concretezza fisica, può offrire ai ragazzi l’aiuto e il riferimento di cui questi hanno bisogno e su cui devono poter fare sempre affidamento. Senza venire interrotti da problemi tenici”, conclude.