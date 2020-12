Bologna è la città italiana in cui vivere

BOLOGNA – È Bologna il territorio italiano in cui vivere, emerge nell’anno del Covid. La classifica generale (90 indicatori) della qualità della vita nelle province, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, premia infatti la città metropolitana delle Due Torri, che guida al primo posto seguita da Bolzano e Trento (entrambe stabili) guadagnando ben 13 posizioni, rispetto a un anno fa, e trainando un po’ tutte le altre province dell’Emilia-Romagna.

Ben cinque emiliano-romagnole su nove, infatti, si incontrano tra le prime 20 classificate: oltre al capoluogo, ci sono Parma (ottava, più due posizioni), Forlì-Cesena (14esima, più 11), Modena (15esima, più quattro) e Reggio Emilia (17esima, più cinque). In particolare, come emerge dalla nuova classifica del Sole, la 31esima nel suo genere, Bologna risulta prima come livello di ricchezza e consumi, quarta in affari e lavoro, seconda in ambiente e servizi, terza in cultura e tempo sibero. Di contro, Bologna non brilla per sicurezza e gestione della giustizia (qui la metropoli è solo 106esima): si trova nella parte bassa della graduatoria nazionale, infatti, per denunce di furti, estorsioni, frodi, violenze sessuali, che diventa comunque “comune denominatore di molte città universitarie con un’alta presenza di fuorisede”, si legge nel report sulla qualità della vita.

In generale, nella nuova classifica il nord scende, ma il sud non scala la classifica: vengono colpite duramente, al tempo del coronavirus, le grandi aeree metropolitane come Milano (12esima, -11 posizioni), Roma (32esima, -14), Firenze (27esima, -12) e Venezia (33esima, – 24). Crescono invece Verona, Udine, Cagliari, Siena e Genova.