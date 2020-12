Manovra: 80 milioni di euro a operatori sanitari e terremotati

ROMA – “Approvati in commissione Bilancio due emendamenti con cui gli 80 milioni risparmiati da Montecitorio vengono stanziati per le gratifiche degli operatori sanitari e per le popolazioni terremotate. Un gesto concreto che dà tutta la politica, senza bandiere e distinzioni”. Lo scrive su twitter il presidente della Camera, Roberto Fico.

“Trovo apprezzabile e significativa la decisione di Corrado Augias di restituire la Legion d’onore- continua Fico sui social-. L’Europa deve essere unita e solidale, mai egoista, ancor di più quando sono in gioco i diritti fondamentali, il cui rispetto è il nucleo fondante del nostro stare insieme”.

