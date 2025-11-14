Napoli, donna trovata morta dall’uomo che aveva denunciato per maltrattamenti

ROMA – Il corpo senza vita di una donna, Nunzia Cappitelli, 51 anni, è stato trovato nel pomeriggio nella sua abitazione in piazza Sant’Alfonso, nel quartiere di Piscinola a Napoli. A dare l’allarme è stato un amico che – ha poi raccontato agli inquirenti – avrebbe trovato la porta socchiusa e, entrando, avrebbe scoperto la donna a terra, con una profonda ferita alla testa e una bottiglia di vetro rotta accanto al corpo.

La polizia ha immediatamente avviato le indagini. L’ipotesi del femminicidio è sul tavolo: sul corpo ci sarebbero elementi compatibili con una morte violenta. Cappitelli – scrive Repubblica – era separata e aveva avuto una relazione proprio con il ragazzo che l’ha ritrovata: un 21enne della provincia di Napoli, già denunciato dalla donna in passato per episodi di violenza. A suo carico era stato attivato il codice rosso, che gli imponeva di non avvicinarsi a lei.