sabato 15 Novembre 2025

Napoli, donna trovata morta dall’uomo che aveva denunciato per maltrattamenti

Gli inquirenti ipotizzano l'ennesimo femminicidio. La vittima, 51 anni, è stata trovata a terra nel suo appartamento, vicino ad una bottiglia rotta

Data pubblicazione: 14-11-2025 ore 22:44Ultimo aggiornamento: 14-11-2025 ore 22:44

ROMA – Il corpo senza vita di una donna, Nunzia Cappitelli, 51 anni, è stato trovato nel pomeriggio nella sua abitazione in piazza Sant’Alfonso, nel quartiere di Piscinola a Napoli. A dare l’allarme è stato un amico che – ha poi raccontato agli inquirenti – avrebbe trovato la porta socchiusa e, entrando, avrebbe scoperto la donna a terra, con una profonda ferita alla testa e una bottiglia di vetro rotta accanto al corpo.

La polizia ha immediatamente avviato le indagini. L’ipotesi del femminicidio è sul tavolo: sul corpo ci sarebbero elementi compatibili con una morte violenta. Cappitelli – scrive Repubblica – era separata e aveva avuto una relazione proprio con il ragazzo che l’ha ritrovata: un 21enne della provincia di Napoli, già denunciato dalla donna in passato per episodi di violenza. A suo carico era stato attivato il codice rosso, che gli imponeva di non avvicinarsi a lei.

Leggi anche

Girasoli a Venezia per ricordare (ancora) Valeria Solesin uccisa al Bataclan

di Redazione

Un bus si è schiantato contro una pensilina nel centro di Stoccolma: “molti morti”, autista arrestato

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»