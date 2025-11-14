Meloni: “Siamo l’alternative alle fritture di pesce. La patrimoniale è una ricetta bizzarra e tardo-comunista”

NAPOLI – “Ci vuole coraggio a dire che questa manovra favorisce i ricchi. La sinistra, però, ha un proposta nuova: la patrimoniale per colpire i ricchi. Ma se noi abbiamo favorito i ricchi, cioè persone che guadagnano 2.500 euro al mese, sono queste le persone a cui la sinistra vuole applicare la patrimoniale? Finché governiamo noi queste ricette bizzarre e tardo comuniste non passeranno“. Lo dice Giorgia Meloni, durante un comizio a Napoli.

“Qui raccolgo l’energia di una città e di una regione unica. Troppo si è parlato di un Sud da compatire. Questa terra non è un problema da risolvere, ma una civiltà millenaria da celebrare e un patrimonio da difendere”.

“Io da italiana e da patriota sono fiera della nostra identità, dovete chiedere una classe politica all’altezza di quella storia. Qui non manca la voglia di lavorare, sono mancate le occasioni di lavorare e ora le abbiamo costruite”.

“La sicurezza non è un vezzo, noi abbiamo fatto norme di buon senso. Non consentiremo alla camorra di distruggere generazioni e di usare bambini per fare i loro sporchi comodi”.

“Se il modello di De Luca va benissimo e va perpetuato perché Fico e i Cinquestelle l’hanno descritto per anni come un sistema clientelare che soffocava le persone oneste: mentivano prima o hanno deciso che era meglio far parte di quel sistema che combatterlo? Sembra una commedia napoletano ma la commedia napoletana è una cosa più nobile”.

“Andate in ogni piazza, quartiere e strada della Campania: parlate di Edmondo Cirielli, del nostro programma, delle nostre idee e di ciò che vogliamo costruire in questa terra orgogliosa. C’è un’alternativa alla rassegnazione, alle fritture di pesce per fare voti e ai voltagabbana che hanno rinnegato tutto per una poltrona; quell’alternativa è il centrodestra”.