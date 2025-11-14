Trump ha abbassato i dazi alla Svizzera dal 39% al 15%: miracoli di un (enorme) Rolex d’oro

ROMA – La Svizzera tira un sospiro di sollievo: Trump ha accettato di ridurre la maxitassa del 39% sulle esportazioni elvetiche al 15%. Un passo che dovrebbe riportare ossigeno ai colossi farmaceutici, ai produttori di orologi, alla filiera dell’oro e persino al cioccolato diretto negli Stati Uniti.

I funzionari americani hanno confermato l’accordo. La svolta arriva dopo un serrato confronto tra diplomazie e dopo un’insolita visita alla Casa Bianca di un manipolo di top manager svizzeri, ricevuti da Donald Trump nello Studio Ovale. La stangata doganale – introdotta ad agosto – aveva colto di sorpresa Berna e colpito duramente uno dei suoi partner storici. Una delle imposte più alte mai imposte a un singolo Paese, giustificata dall’amministrazione USA come risposta al consistente deficit commerciale nei confronti della Svizzera.

Berna ha ringraziato pubblicamente Trump: “Grazie al presidente Trump per l’impegno costruttivo”.

LA DIPLOMAZIA DEL LUSSO

La trattativa ha preso una svolta decisiva dopo una missione d’élite a Washington. Nell’incontro alla Casa Bianca erano presenti figure di primo piano dell’industria elvetica: dirigenti di Richemont, Rolex, della più grande raffineria d’oro e di importanti società finanziarie. Le aziende, da mesi in allerta, temevano un crollo dell’export. L’imposta aveva già frenato la vendita di orologi negli USA e persino il coltellino Victorinox era finito nel mirino.

Il pressing arriva dopo una telefonata di fine luglio tra Trump e la presidente svizzera Karin Keller-Sutter, finita male. Da lì il dazio era addirittura salito al 39%, cifra che riecheggia i 39 miliardi di dollari del surplus elvetico verso gli USA nel 2024.

Uno dei momenti chiave è stato l’invito rivolto a Trump da Jean-Frédéric Dufour di Rolex alla finale degli US Open. Sulla scrivania dello Studio Ovale, guarda caso, campeggia un Rolex placcato oro: dettagli minimi, effetti massimi.