sabato 15 Novembre 2025

L’Under 21 si fa rimontare dalla Polonia, e ora rischia i playoff Mondiali come i “grandi” di Gattuso

Due gol in 3 minuti a fine partita inguaiano il viaggio degli Azzurrini verso il Mondiale. Ora sono secondi

Data pubblicazione: 14-11-2025 ore 18:54Ultimo aggiornamento: 14-11-2025 ore 18:54

ROMA – L’Italia Under 21 è stata sconfitta dalla Polonia per 2-1 nella sfida decisiva per il vertice del Gruppo E delle qualificazioni all’Europeo 2027. A Stettino gli azzurrini, guidati dal ct Silvio Baldini, sono stati rimontati, dopo il gol di Pisilli (61′ del secondo tempo), dalle reti di Bogacz (83′) e di Kuziemka (86′).

I polacchi guidano ora la classifica con 15 punti, seguiti dall’Italia a 12. Prossimo appuntamento per l’Italia è in programma il 18 novembre, ore 18.30, contro il Montenegro. La prima si qualifica direttamente a Euro 2027, la seconda sarà costretta agli spareggi.

