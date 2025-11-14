Regionali in Campania, Salvini suona la carica: “La partita è apertissima”. Fischi contro Landini

ROMA – “Non si può parlare di sondaggi a pochi giorni dal voto. Io ne ho sbirciato qualcuno. L’unica cosa che vi posso dire è che in Campania la partita è apertissima, si può vincere. Dipende da voi. Dopo tanti anni in cui la vittoria sembrava lontana, si può vincere”.

Lo dice il leader della Lega e vice premier, Matteo Salvini, durante il comizio del centrodestra a Napoli per le regionali in Campania.

CHI STA A CASA COMPLICE M5S, È COME UN VOTO A FICO

“La vittoria la decide quel 50 per cento di campani, napoletani, salernitani, che sta a casa. Chi sta a casa e’ come se votasse Fico, chi sta a casa è complice dei 5 stelle. Voi fregate il voto dei napoletani e dei campani, noi invece lo vogliamo conquistare questo voto”.

LANDINI SCIOPERANTE DI PROFESISONE; LA FOLLA A NAPOLI FISCHIA LEADER CGIL

“Oggi è venerdì e non possiamo non mandare un saluto a un amico dei lavoratori e delle lavoratrici che ha nel venerdì un giorno di riferimento…”.

Salvini non fa in tempo a finire la frase che partono fischi dalla folla presente al Palapartenope a sostegno di Edomondo Cirielli. Il ministro ai Trasporti e leader della Lega, sorridendo, continua: “Non avevo detto niente, perchè pensate male…non penserete a quello scioperante di professione che è Maurizio Landini, siete dei birbanti. E’ una coincidenza se lo sciopero è sempre di venerdi’ e mai di lunedi’ o martedi’ o mercoledì…”.