Siria, incontro Trump-Sharaa inaugura una nuova fase

ROMA – La visita del presidente siriano ad interim a Washington dello scorso 10 novembre ha una doppia valenza storica: non solo è la prima nel suo genere dalla fondazione della Repubblica, ma segna anche una tappa fondamentale verso la legittimazione dei nuovi soggetti politici siriani dopo quattordici anni di guerra.

L’attuale esecutivo transitorio non ha compiuto neanche un anno dalla battaglia che ha portato al rovesciamento del cinquantennale governo della famiglia Assad, legata a doppio filo alla Russia. Nel 2011, tentò di reprimere col pugno duro le manifestazioni popolari pro-democrazia, ma la crisi è degenerata, con l’esercito siriano coinvolto in una guerra con gruppi armati interni e/o finanziati da potenze straniere. Nel 2014, l’avvento dello Stato islamico di Siria e Iraq a complicare il quadro anche per i civili, soggetti ad attacchi e bombardamenti delle forze governative.

Almeno 500mila morti stimati e otre 13 milioni i profughi. Ciò ha attirato sanzioni sia sul Paese sia sui singoli gruppi o individui, contribuendo ad accelerare la caduta libera dell’economia. Nel mirino, da un lato, l’allora presidente Bashar Al-Assad con vertici di governo e militari, dall’altro, esponenti della galassia jihadista legata all’Isis o ad Al-Qaeda.

Tra questi figurava anche Ahmad Al-Sharaa, l’attuale premier del governo di transizione, salito al potere dopo aver guidato, qull’8 dicembre 2024, una coalizione di gruppi che entrava a Damasco, mettendo Assad e il suo entourage in fuga. Tra i leader del Fronte Al-Nousra – gruppo jihadista affiliato ad Al-Qaeda e inserito già nel 2012 nella lista nera americana dei gruppi terroristi – Sharaa ha combattuto con l’obiettivo di fondare uno Stato islamico, col nome di battaglia Joulani. Poi, nel 2017 la formazione ha assunto posizioni più moderate fondendosi con altri gruppi islamisti e cambiando il proprio nome in Hayat Tahrir Al-Sham – Movimento per la liberazione della Siria.

Una volta salito al governo, Sharaa ha proposto una transizione basta sulla riconciliazione nazionale per una “nuova Siria”: messo da parte il soprannome di Joulani, ha avviato un dialogo aperto con le numerose componenti etnico-religiose del Paese e coi vari gruppi armati affiliati, a partire dai drusi dell’ovest e dei curdi del nord-est. Un lavoro lungo – che il mese scorso ha riguardato anche le prime legislative dallo scoppio del conflitto – che gli ha permesso di uscire dall’isolamento, tornando nei consessi globali.

L’ultimo, la Cop30 di Belém, la Conferenza Onu sul clima a cui Sharaa è intervenuto venerdì 7 novembre per ribadire quanto ripete da mesi: “Non vogliamo donazioni ma investimenti“. Cogliendo l’occasione, il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato Al-Sharaa a “unirisi alla coalizione internazionale per combattere il Daesh”, ossia lo Stato islamico. Citando gli attacchi terroristici dell’Isis a Parigi del 13 novembre 2025 – di cui ieri è stato celebrato il decennale – Macron ha ricordato: “furono pianificati in Siria”. Un passo che Damasco ha effettivamente compiuto l’11 novembre.

Ancora il 7, mentre in Brasile si discuteva di impegni per ridurre riscaldamento globale ed emissioni di Co2, il Consiglio di sicurezza dell’Onu approvava una risoluzione avanzata dagli Stati Uniti con 14 voti su 15 per rimuovere le sanzioni contro Sharaa e il suo ministro degli Interni Anas Khattab. Solo la Cina non si è espressa a favore, senza però usare il diritto di veto. Pechino si è astenuta, confermando l’interesse che nutre per il nuovo corso siriano nello stabilizzare la regione soprattutto sul piano finanziario e commerciale.

Il voto al Consiglio era propedeutico al viaggio del presidente Sharaa a Washington del 10 novembre per incontrare il presidente Donald Trump. I due hanno avuto un lungo colloquio a porte chiuse, al termine del quale in una dichiarazione gli Stati Uniti hanno confermato il proprio sostegno “alla Siria unita, stabile e pacifica” e assicurato “investimenti”. Sospese poi per 6 mesi parte delle sanzioni che Washington aveva imposto nel 2019, con l’impegno a superare le resistenze di alcuni membri repubblicani del Congresso per arrivare all’annullamento totale. Il giorno successivo, il ministro degli Esteri siriano Assad al-Shibani ha confermato la riapertura dell’ambasciata siriana a Washington: via le restrizioni legali, intanto.

Il capo di Stato ad interim siriano ha approfittato del meeting con Trump anche per parlare di Israele, che dalla caduta di Assad ha intensificato gli attacchi, invadendo anche la zona cuscinetto delle Alture del Golan fino a raid su Damasco, rivendicando esigenze di “sicurezza interna”. “Gli Stati Uniti sono gli unici al mondo in grado di limitare il comportamento di Israele”, ha affermato Al-Sharaa in una intervista al Washington Post seguita al bilaterale. A Sharaa, Trump ha dato il proprio sostegno per un accordo sulla sicurezza Damasco-Tel Aviv, con l’obiettivo di coinvolgere la Siria negli Accordi di Abramo: “Condividiamo un confine con Israele, che occupa le alture del Golan dal 1967” ha detto ancora il premier al Wp, “e al momento non stiamo avviando negoziati diretti. Forse gli Stati Uniti, con Trump, potrebbero svolgere un ruolo”.

“L’incontro e le intese tra il presidente siriano Ahmad al-Sharaa e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump gettano le basi per una nuova fase in Siria” ha commentato ad Al-Arabiyya Badran Jia Kurd, co-vicepresidente dell’Amministrazione autonoma nella Siria nordorientale, dicendosi convinto che gli Usa abbiano una posizione “positiva e favorevole” all’integrazione di “tutte le istituzioni” nello Stato siriano. Il riferimento è alle strutture politiche e militari che i curdi hanno faticosamente costruito negli anni della guerra, anche con fondi statunitensi in chiave anti-Isis. Sono state le Forze democratiche siriane (Sdf) a liberare il nord-est dai combattenti neri del Daesh. La sfida, ora, consiste nel trovare un equilibrio tra la richiesta governativa di consegnare le armi e l’aspirazione delle Sdf di mantenere ranghi e armamenti.

Sullo sfondo, il 70% della popolazione vive in povertà e migliaia di strade e edifici sono da ricostruire. Le violenze, come riferisce l’Onu, non si sono ancora del tutto sedate, mentre decine di migliaia di siriane e siriani risultano ancora dispersi, perché finiti nelle carceri del regime o sequestrati dai gruppi armati.

Al bisogno di giustizia e verità l’esecutivo ad interim ha risposto con una Commissione nazionale per le persone scomparse che, lo scorso 5 novembre, ha siglato un accordo di cooperazione insieme alla Commissione internazionale e alla Commissione indipendente per le persone scomparse in Siria e alla Croce Rossa. Anche l’Italia attende notizie: quelle sul gesuita padre Paolo Dall’Oglio, sequestrato a Raqqa nel 2013. A fine ottobre, la sorella Francesca Dall’Oglio si è recata per la prima volta nel Paese per incontri istituzionali, anche col sostegno dell’ambasciata d’Italia, che è stata riaperta nel luglio 2024: “Dal governo ad interim ho percepito attenzione e vicinanza sul caso di Paolo” ha detto al rientro Dall’Oglio all’agenzia Dire. “Ci è stato assicurato che la macchina per far emergere la verità è partita, si sono però rammaricati di non avere ancora notizie per noi, e per il fatto che tale lavoro sarà lento e richiederà tempo”.

Ribadendo che in questa vicenda “Ognuno ha il suo ruolo“, la famiglia ora si dice speranzosa: “Confidiamo che cada il silenzio ed emerga finalmente la verità. Lo facciamo per Paolo e per le migliaia di famiglie che aspettano ancora di conoscere il destino dei loro cari”, ha concluso Francesca Dall’Oglio.