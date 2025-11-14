Tra gli Sms spunta un misterioso “Cup Centro unico primario”: evitatelo come la peste

ROMA – C’è la parola Cup, che suggerisce questioni di esami e visite mediche- e anche quelle di ticket sanitari- poi le “importanti comunicazioni” che riguardano proprio noi, e soprattutto il monito: “Contattare con urgenza”. Insomma ce n’è abbastanza per spingerci a cliccare- anche con una certa apprensione- su quel numero di telefono indicato nel SMS apparso all’improvviso sul cellulare. Invece è meglio prendersi un paio di secondi, respirare e soprattutto, non fare nulla.

L’ALERT DELLA REGIONE LOMBARDIA

È infatti “solo” l’ennesimo tentativo di truffa tramite messaggi telefonici che punta a sottrarre dati personali e denaro. Ed è in corso, in tutta Italia, un vero e proprio attacco phishing di massa, con destinatari persone di tutte le età. Tanto che nei giorni scorsi, dopo le numerose segnalazioni ricevute da utenti Ats, la Regione Lombardia è arrivata a diramare una nota stampa per mettere in guardia da un presunto “CUP Centro Unico Primario al numero 89342238″ e per dare un unico suggerimento: “Non chiamatelo”. Perché “il vero CUP- Centro Unico di Prenotazione- non invia mai Sms con numeri a pagamento (893, 899, 895)- puntualizza la Regione- e non chiede di essere contattato con urgenza”.

IL TEMIBILE PREFISSO 893, COSA SIGNIFICA

I malcapitati che invece cascano nella trappola, una volta effettuata la chiamata, riceveranno sì la risposta da un operatore che poi, con la scusa di dover trasferire la telefonata, li metterà in attesa. Finché poi la linea verrà interrotta improvvisamente, giusto il tempo di ‘prosciugare’ il credito telefonico dell’utente. Infatti tutti i numeri che iniziano con 893 rientrano nella categoria delle “numerazioni a tariffa speciale” o a sovrapprezzo: ciò significa che il loro costo non è incluso nel piano tariffario ordinario e comporta degli addebiti che possono essere anche molto salati.