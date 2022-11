Lombardi: “Se parte del Pd d’accordo con temi del M5s, insieme alle primarie contro D’Amato”

ROMA – “Noi abbiamo posto certi temi, perché non ci avete dato una risposta? Il coordinamento 2050 credo che le condivida e penso che le varie parti di sinistra saranno d’accordo. Se c’è una parte del Pd che è d’accordo, facciamo una bella cosa: troviamo un altro candidato di coalizione e presentiamolo contro D’Amato così facciamo primarie vere, prima di tutto di programma“. Lo ha detto l’assessora regionale alla Transizione Ecologica e consigliera M5S, Roberta Lombardi, in occasione della presentazione del libro di Stefano Fassina, esponente del Coordinamento 2050, al circolo PD Donna Olimpia. Lombardi ha parlato rivolgendosi a Marco Miccoli, dirigente del PD Lazio, in vista della direzione di domani che dovrebbe “incoronare” Alessio D’Amato candidato unico dei Dem alle regionali e aprire alle primarie.

LEGGI ANCHE: L’esempio Lombardia è l’ultima speranza per riannodare i fili Pd-M5S nel Lazio

“Pur ponendo il tema dell’inceneritore, attraverso la conferenza stampa di Conte abbiamo posto una richiesta di condivisione rivolta a tutte le forze progressiste su determinati punti- ha spiegato Lombardi rivolgendosi al dirigente del PD Lazio, Marco Miccoli- Vorrei Marco che tu domani andassi in direzione e dicessi: ‘C’è stata fatta una richiesta, ci sono dei punti, la risposta il giorno dopo è stata che dei punti ce ne freghiamo ma candidiamo una persona che ci è stata indicata come l’unico candidato possibile da un partito composto da due nostri ex che non perdono occasione per denigrarci e vengono a casa nostra a scegliere il candidato'”.

Lombardi ha ribadito i punti di programma posti dal M5S, sui quali aspetta una risposta anche dal Pd, e molti di questi sono in continuità con le azioni messe in piedi dalla Giunta Zingaretti. “Noi abbiamo detto di incentrare il programma sulla transizione ecologica intesa anche come economia circolare, ad esempio l’impiantistica di recupero di materia che la Regione in project financing metterà a Colleferro al posto dei due inceneritori; realizziamo una Regione, già ipotizzata nel nostro piano energetico, che si pone l’obiettivo del 100% rinnovabili entro il 2050 e quindi no il nucleare. Mentre voi (il PD, ndr) vi fate dare il candidato presidente da chi vuole fare il nucleare. Andando sul 100% rinnovabili significa che bisognerà fare scelte sulla mobilità, col 40% di taglio di veicoli privati su gomma”. Anche il tema “della famosa autostrada Roma-Latina con questo approccio è superato da solo, perché se tolgo le macchine e faccio una metro leggera Roma-Aprilia-Anzio-Nettuno, come abbiamo inserito nel fondo sviluppo e coesione, significa che hai bisogno solo di fare l’adeguamento in sicurezza della Pontina. E così anche questo tema divisivo è superato. Vuoi ergerti a paladino del lavoro? Come Giunta abbiamo lanciato il programma Lazio Academy per la formazione permanente su edilizia, turismo e digitalizzazione per occupati e inoccupati”. E poi “la sanità pubblica di territorio e il programma sulla casa: abbiamo recuperato, attraverso la commissione speciale sui piani di zona, almeno fino a quando l’ho presieduta io, 70 milioni di euro dati alle finte cooperative- ha concluso Lombardi– Questi soldi li rimettiamo per fare nuove case. Perché il PD non ci risponde?”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it