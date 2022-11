L’Italia si qualifica ai Mondiali di basket 2023, Georgia ko

Credit photo: Fiba Eurobasket

ROMA – L’Italia si qualifica ai Mondiali di basket del 2023, grazie alla vittoria a Tbilisi per 85-84 sulla Georgia. Per la Nazionale maschile guidata da Gianmarco Pozzecco decisive nel finale le triple di Spissu, autore di una prestazione da 15 punti e 8 assist. L’Italia vola al Mondiale per la seconda volta consecutiva dopo Cina 2019, non accadeva da oltre trent’anni (1986-1990).

