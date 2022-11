Arriva nelle scuole del Fvg ‘Anin’, il primo manuale di lingua e cultura friulana

TRIESTE – “Possiamo con orgoglio vantarci di essere l’unica regione in Italia che parla tre lingue oltre all’italiano. A livello nazionale, un contesto plurilingue come quello che insite in Friuli Venezia Giulia non si trova e su questo aspetto va giocata tutta la partita del sistema scolastico”.

Così l’assessore all’Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, presente alla presentazione di ‘Anìn!’ (“Andiamo!”, in italiano), il primo manuale per l’insegnamento della lingua e della cultura friulana nelle scuole primarie. Si tratta di un progetto promosso dall’Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef), con il supporto della Regione, che si compone di due volumi, ‘Anìn! 1’, per la prima e la seconda classe, e ‘Anìn! 2’ per la terza, quarta e quinta classe oltre alle linee guida per i docenti. Saranno distribuiti entro novembre nei 247 plessi dei 61 istituti comprensivi e scuole paritarie delle ex province di Gorizia, Pordenone e Udine, per totali 20.000 volumi.

Oltre l’italiano, in Friuli Venezia Giulia sono ufficialmente riconosciute altre tre lingue –friulano, sloveno e tedesco-, che secondo Rosolen “servono a diventare cittadini del mondo e a conoscere, sempre, da dove si arriva e le proprie radici. Coniugando questi due aspetti, come nel percorso fatto fino ad oggi, si agisce anche sul piano didattico ed educativo nella consapevolezza che la lingua non è una parola, l’insieme di costruzioni sintattiche ma è costruzione del pensiero”, conclude l’assessore, ricordando la recente autorizzazione ministeriale al progetto sperimentale di trilinguismo volto all’attivazione di un curriculum plurilingue verticale per l’Istituto omnicomprensivo Bachmann di Tarvisio (Udine).

