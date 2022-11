Parte in Fvg il contributo per l’acquisto di bici nuove, ma solo se rispettano il codice della strada

TRIESTE – Contributo regionale del 30% sul prezzo d’acquisto per bici nuove, comprate dal 11 novembre scorso, fino a un massimo di 300 euro per le bici elettriche e 200 per quelle classiche. E’ la misura attivata, dopo un anno e mezzo di rinvii per pandemia e scarsità di bici nei negozi, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che stanzia 950.000 euro per l’operazione, con altri 50.000 euro dalla Camera di commercio, che si occuperà di gestire le pratiche.

Le richieste si potranno fare a partire dal click-day, spiega l’assessore alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, indicativamente fissato per il 23 gennaio prossimo, fino a esaurimento dei fondi, e comprende anche le circa 500 richieste inevase per il contributi della misura precedente.

La misura, precisa Scoccimarro, è destinata soprattutto alle due ruote da passeggio o da città per “favorire la mobilità sostenibile e premiare gli stili di vita salutari”, non a quelle sportive o specialistiche. Le bici infatti devono rispettare i requisiti del codice della strada, ovvero il modello deve uscire dalla fabbrica con luci, catarifrangenti e campanello. Lo sconto poi non è immediato in negozio, aggiunge l’assessore, ma con scontrino e modulo che il venditore dovrà compilare, dichiarando marca, modello e numero di telaio, si potrà fare richiesta on-line, per ricevere il rimborso del 30% tra due-tre mesi. Il modulo per fare richiesta sarà disponibile a breve per poter includere anche gli acquisti di bici effettuati dall’11 novembre scorso.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it