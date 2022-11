Dramma a Genova, bimbo ucraino di 2 anni muore in una comunità di accoglienza

GENOVA – Un bimbo ucraino di due anni, ospite con la mamma di una comunità di accoglienza gestita a Genova dalla Prefettura, è morto questa mattina probabilmente a causa di un malore. La tragedia è avvenuta alla Casa Raphael di via Byron, nel quartiere di Albaro. A renderlo noto la cooperativa Il Ce.sto, i cui educatori seguono la comunità. A trovare il piccolo senza vita nel letto è stata la madre. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso.

LA COOPERATIVA: SIAMO SGOMENTI, CI STRINGIAMO ATTORNO AI SUOI AFFETTI

“Tutto il Ce.Sto è sgomento- scrive la cooperativa su Facebook- apprendere la notizia ha gettato un pesante velo di tristezza su tutti noi. L’accoglienza, che pratichiamo da anni, è molto più di una parola, è un lavoro complesso e intenso, dove professionalità, umanità, competenze ed empatia si incontrano sempre. Per questo, ci stringiamo attorno agli affetti del bimbo, alla comunità ucraina, ma anche a colleghi e colleghe che sono comprensibilmente sconvolti. Nella tragedia di oggi, speriamo la comunità tutta trovi ancora un canale di solidarietà e vicinanza umana”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it