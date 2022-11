Si è chiuso a Roma il primo Congresso congiunto degli oculisti Aimo-Siso con oltre 2.500 esperti provenienti da tutta Italia

ROMA – Con oltre 2.500 esperti del settore provenienti da tutta Italia, si è concluso sabato scorso a Roma il 13esimo Congresso Nazionale AIMO, il primo organizzato congiuntamente con gli oculisti SISO. “Sono state giornate di intensi lavori, tra dibattiti e incontri sulle principali e più attuali tematiche oftalmologiche, compresi dei focus sulla professione anche in ambito medico-legale – ha commentato la neo presidente dell’Associazione Italiana dei Medici Oculisti, Alessandra Balestrazzi – Naturalmente non sono mancate le sessioni di chirurgia in diretta, il nostro ‘fiore all’occhiello’ – ha aggiunto – che hanno visto esperti chirurghi all’opera collegati dalle sale operatorie della UOC di Oculistica dell’Ospedale Sant’Antonio, diretta dal dottor Alessandro Galan, dell’Ospedale San Gerardo di Roma, diretto dal dottor Michele Coppola, ma anche da quelle del Policlinico Gemelli, dirette dal professor Stanislao Rizzo, e dalle sale operatorie della Clinica ‘Vista Vision’ di Roma, con interventi di altissimo livello”.

“È stato un grande successo, ottenuto grazie al lavoro instancabile delle segreterie scientifiche e organizzative e alla collaborazione costante tra le due Società, che promettono di arricchire e rafforzare sempre di più la professionalità degli oftalmologi italiani”, ha concluso la presidente Aimo.

Novità del Congresso, quest’anno, è stata la sessione dal titolo ‘AIMO va alla ricerca: il futuro’, coordinata dalla dottoressa Grgic Vuga Ana, dirigente medico presso ULSS 6 Euganea e responsabile del progetto ‘AIMO va alla ricerca’. L’evento è stato occasione per dare risalto e far presentare direttamente agli specializzandi i lavori di ricerca svolti nell’ultimo anno, esposti tramite e-poster durante tutta la durata del Congresso.

Sono stati cinque i lavori più innovativi selezionati, che gli autori hanno illustrato durante lo ‘Speech Contest’ finale. Vincitore della sessione, il dottor Livio Vitiello, neospecialista e dirigente medico presso il presidio ospedaliero ‘Luigi Curto’ di Polla (Salerno), con lo studio ‘Occhio e celiachia: possibili correlazioni fisiopatologiche’ della Scuola di Specializzazione dell’Università di Salerno, diretta dal professor Nicola Rosa. Vitiello è stato premiato nel corso di una cerimonia dalla Giuria di AIMO.

