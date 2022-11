Al via Thyrrenian Lab Terna, centro di eccellenza per la transizione energetica

FISCIANO – Con un evento organizzato in contemporanea nelle Università di Cagliari, Palermo e Salerno, Terna inaugura ufficialmente il Tyrrhenian Lab, un centro diffuso di formazione di eccellenza per lo sviluppo di competenze tecnologiche e digitali funzionali alla gestione del sistema elettrico e all’accelerazione del processo di transizione energetica. Il progetto è distribuito nelle tre città in cui approderanno i cavi sottomarini del Tyrrhenian Link, una delle principali opere infrastrutturali del Paese, fondamentale per lo sviluppo e la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Così come il Tyrrhenian Link è il principale investimento infrastrutturale, il Tyrrhenian Lab sarà il maggiore investimento dell’azienda su competenze tecnologiche verticali: Terna investirà complessivamente sul progetto 100 milioni di euro nei prossimi cinque anni.

In particolare, tra l’autunno del 2022 e il 2025 Terna prevede la formazione di più di 150 figure di elevata professionalità alle quali sarà erogato un master universitario di 12 mesi incentrato sullo sviluppo di competenze tecnologiche e strategiche nel mondo del power system, funzionali alla trasformazione digitale e alla transizione energetica del sistema Paese.

Fra le materie oggetto di studio ci saranno: Mercato elettrico, Internet of Things, Analytics, Data Management e apparati di stazione (es. SCADA, SAS). L’obiettivo del Tyrrhenian Lab è anche quello di creare una struttura organica nella quale, a pieno regime, lavoreranno almeno 200 persone con un indotto di mille ulteriori professionisti coinvolti. Oltre ai corsi gestiti dai docenti delle Università coinvolte, gli studenti avranno anche l’opportunità di seguire lezioni tenute direttamente da manager e tecnici di Terna.

In soli due mesi, tra il 18 luglio e il 18 settembre, nonostante la pausa estiva, sono pervenute ben 170 domande di ammissione. Di queste, il 45% a Cagliari, il 31% a Salerno e il 24% a Palermo. Rispetto al totale delle domande ricevute, è stata registrata una elevata partecipazione femminile: circa il 21%, dato superiore alla media delle facoltà di ingegneria.

La maggior parte dei candidati ha una laurea in Ingegneria Energetica (23%), seguiti da laureati in Ingegneria Elettrica e Meccanica. Infine, il Tyrrhenian Lab ha destato l’attenzione anche di studenti provenienti da atenei diversi rispetto ai tre direttamente coinvolti: sono pervenute, infatti, domande di ammissione anche da laureati dell’Università Federico II di Napoli, del Politecnico di Torino e de La Sapienza di Roma.

Alla fine dei 12 mesi del master, che punta a creare nuove professionalità dotate di competenze manageriali, ingegneristiche informatiche e statistiche, i 45 studenti selezionati saranno assunti nelle sedi territoriali di Terna e potranno operare in qualità di: esperti di algoritmi e modelli per il Mercato Elettrico, esperti di sistemi di analisi e regolazione, esperti di gestione degli apparati di campo, esperti dei sistemi di Automazione di Stazione (SAS) ed esperti di Sistemi IoT di Stazione.

I corsi, organizzati in stretta collaborazione con gli atenei locali, prevedono una forte commistione tra studio in aula ed esperienza sul campo. Gli studenti avranno infatti l’opportunità di intraprendere un periodo di stage e formazione in Terna. In aggiunta, il progetto avrà un impatto positivo anche in termini di efficacia occupazionale e valorizzazione dei territori: gli studenti, completati i 12 mesi di master, potranno essere assunti nelle rispettive sedi territoriali Terna delle tre città, tornando così nei propri luoghi di origine. Il progetto “conferma, quindi, la rilevanza che per Terna ha il Sud Italia, un territorio dal grande potenziale sia per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture che, soprattutto, per la crescita delle competenze”, segnala l’azienda.

A seguito dell’avvio dei primi master oggetto del Tyrrhenian Lab, l’azienda metterà a disposizione tre sedi ad hoc organizzate con modalità innovative e dotate di strumentazione altamente tecnologica. Questi centri, oltre a diventare un simbolo nazionale di eccellenza, saranno un punto di riferimento anche per gli stessi territori.

Terna, inoltre, collaborerà con tutti gli stakeholder interessati dalla creazione dei centri di eccellenza: mondo istituzionale e politico, tessuto industriale e player attivi nel sistema di innovazione locale, associazioni di categoria ed enti locali. Saranno sviluppate sinergie e partnership con centri di ricerca, start-up e incubatori locali.

