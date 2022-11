‘Space Week 2022’, l’evento dedicato alla ricerca e a l’innovazione nel settore spaziale

ROMA – Nella sede romana dell’Agenzia Spaziale Italiana è andata in scena la quinta edizione della Space Week – Beyond the Horizon, la due giorni dedicata a ricerca e innovazione nel settore spaziale. Istituita nel 2013 la Space Week torna in presenza con una particolare attenzione all’informazione sulle opportunità di finanziamento disponibili e quelle attese.

L’edizione 2022, organizzata da Asi insieme Apre, Agenzia per la promozione della ricerca europea, ha visto la partecipazione di oltre 300 registrati provenienti da 15 Paesi differenti. Un’occasione per discutere sullo stato dell’arte e delle possibili novità in ambito spaziale e di opportunità per la creazione di nuove collaborazioni e partnership, infatti durante l’evento, sono stati promossi incontri e attività per università, centri di ricerca, ricercatori, industria, Pmi, startup e incubatori, finanza e amministrazioni pubbliche.

Tema centrale della prima giornata l’International horizon europe space infoday, durante il panel di inaugurazione sono state presentate le politiche che hanno portato alla definizione del prossimo Programma di lavoro 2023-2024 in pubblicazione entro metà dicembre. Nel secondo panel del primo giorno è stata presentata Cosmos4Eu, la nuova rete di National contact point spaziali, con un focus sulle sinergie previste tra le principali piattaforme tecnologiche attive nel settore, e uno sguardo alle opportunità offerte dal Consiglio europeo dell’innovazione (Eic) – Pathfinder, Transition e Accelerator. Nei pomeriggi delle due giornate il brokerage event che ha offerto la possibilità di incontri business to business tra le imprese presenti.

Copernicus e Cassini sono stati invece i protagonisti della seconda giornata della Space Week. Nel primo panel infatti è iniziata con la sessione sul programma Copernicus con l’Accademia Copernicus. A seguire la sessione sull’iniziativa in-Orbit Demonstration and Validation (IOD/IOV) del Fondo europeo per la difesa e una dedicata ai risultati del Cassini Hackatons and Mentoring. L’occasione per conoscere tutta una serie di strumenti messi a disposizione dalla Commissione europea. Con il programma Horizon e quello di Cassini “noi aiutiamo la competitività di tutto il settore dall’idea allo sviluppo, passando per la validazione in orbita fino ad arrivare alla commercializzazione” conclude D’Inzeo.

Parallelamente al Brokerage Event internazionale che ha dato la possibilità ai partecipanti di incontrare potenziali partner di cooperazione, c’è stata la presentazione dei Cassini Hackathon e Mentoring, una serie di sei hackathon che affrontano le sfide globali con le tecnologie spaziali europee. Ciascuno dei sei hackathon si svolgerà in dieci diverse località contemporaneamente. La sessione ha ospitato una rappresentanza di due dei tre team vincitori della terza edizione Cassini Hackathon in Italia: Your Sea e Trypto.

Il progetto vincitore Your Sea è un’applicazione che utilizzando i dati dei satelliti Sentinel mira a incoraggiare viaggi responsabili nelle aree costiere e marine locali informando i turisti sullo stato dell’ambiente marino, per generare nuovi percorsi, punti di interesse e attività e rafforzare il legame tra turismo e ambiente naturale. Il progetto si è classificato al terzo posto a livello europeo dei Demo Day del Cassini Hackathon.

