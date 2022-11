Il 21 novembre colloqui tra Congo e Ruanda per fermare l’escalation in Nord Kivu

ROMA – Si terranno in Kenya lunedì 21 novembre i colloqui tra i rappresentanti di Repubblica democratica del Congo e Ruanda nel tentativo di porre fine alle crescenti tensioni tra i due paesi causate dagli scontri in corso in Nord Kivu. L’annuncio è arrivato ieri dalla Comunità degli Stati dell’Africa orientale (Community of East African States, Eac), ed è coinciso con nuovi violenti combattimenti armati registrati nei pressi della città di Goma, capoluogo del Nord Kivu, tra l’esercito congolese e la milizia M23, che secondo il governo di Kinshasa è finanziata direttamente dal Ruanda. Il paese vicino è anche accusato di compiere incursioni col proprio esercito con l’obiettivo di occupare questa regione ricca di risorse naturali.

Il Ruanda ha sempre negato ogni coinvolgimento nelle violenze che scuotono da tempo tale provincia, cionondimeno a fine ottobre l’ambasciatore ruandese è stato espulso da Kinshasa.

Alla luce dell’escalation di tensioni tra i due Paesi, gli Stati dell’Eac stanno compiendo numerosi sforzi per spingere i governi al dialogo. L’annuncio del meeting di lunedì prossimo è stato infatti preceduto da diversi colloqui bilaterali. Come riporta la stampa africana, venerdì scorso il presidente dell’Angola João Lourenço ha incontrato il suo omologo ruandese, Paul Kagame, mentre il giorno seguente si è recato da quello congolese, Felix Tshisekedi.

A Kinshasa nel fine settimana sono arrivati anche Uhuru Kenyatta – l’ex presidente del Kenya nominato inviato di pace per il Congo orientale – e il presidente del Burundi Evariste Ndayishimiye.

Accanto agli sforzi diplomatici, l’Eac ha anche messo in campo una forza militare di pace composta da truppe kenyane approvata a giugno e arrivata a Goma sabato scorso. Per ora sono arrivati in Nord Kivu un centinaio di soldati ma il parlamento keniano ha già approvato l’invio di altri 900 militari.

