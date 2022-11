VIDEO | I Negramaro live a Roma: la dedica a Lele Spedicato e la scaletta

ROMA – “Ci siete mancati. Lo avevamo detto, però, tempo fa in una canzone, lo avevamo cantato, che sarebbero tornati i vecchi tempi con le loro camicie fiammanti”. Ogni promessa è debito e così è stato per i Negramaro, attualmente in giro per l’Italia “Unplugged European Tour 2022”. Ieri la prima di tre date a Roma, all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia. Uno show che è quasi un abbraccio reale e caldo che la band fa ai suoi fan dopo i due anni difficili a causa dello scoppio dell’emergenza Covid.

LA DEDICA A LELE

Giuliano Sangiorgi, Lele Spedicato, Andrea ‘Pupillo’ De Rocco, Andrea ‘Andro’ Mariano e Danilo Tasco raccontano la risalita verso la normalità in una festa di suoni e luci: celebrazione di un periodo storico ma anche dei legami che, nel tempo, non si sono mai rotti. E la dedica, all’inizio del primo concerto romano, non può non andare a Lele, nel 2018 colpito da un’emorragia cerebrale e finito in coma per 8 giorni. “La camicia fiammante è tornata- dice Giuliano tra i mille applausi- per restare con noi e quella camicia fiammante si chiama Lele. Lele is back”.

LA SCALETTA

I Negramaro ripercorrono la loro storia con una scaletta all’insegna dei successi: da “Fino all’imbrunire” a “Contatto”, passando per i grandi classici come “Solo 3 min” o “Mentre tutto scorre”. Durante il concerto, tra le note di “La prima volta”, anche una proposta di matrimonio, conclusasi con un sì. Nella Capitale si replica stasera e domani.

CONTATTO

LA CURA DEL TEMPO

FINO ALL’IMBRUNIRE

LA PRIMA VOLTA

PER UNO COME ME

MERAVIGLIOSO

TI È MAI SUCCESSO

NUVOLE E LENZUOLA

Solo piano Andro

ESTATE

UN PASSO INDIETRO

SOLO 3 MIN

SEI

CADE LA PIOGGIA

Solo arpa Andro

QUEL POSTO CHE NON C’È

AMORE CHE TORNI

VIA LE MANI DAGLI OCCHI

SOLO PER TE

MENTRE TUTTO SCORRE

