Tg Sanità, edizione del 14 novembre 2022

COVID. SCHILLACI: PRESTO CAMPAGNA VACCINI ANTI-COVID E INFLUENZA

Spingere l’acceleratore sulla duplice vaccinazione contro il Covid e l’influenza stagionale con una campagna di comunicazione mirata, mentre l’eventuale allentamento dell’isolamento per i positivi asintomatici dipenderà dai dati e dall’andamento delle curve. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha indicato così le prime mosse alle quali sta lavorando il governo nella fase di post emergenza Covid. “Stiamo per avviare due campagne di comunicazione per promuovere i vaccini. Una dedicata al Covid e l’altra all’influenza- ha detto Schillaci-Diremo ai cittadini fragili che è importante proteggersi contro queste due malattie. E del resto la vaccinazione contro il coronavirus in prospettiva deve diventare annuale, come lo è da molto tempo quella contro la malattia stagionale”.

PRESENTATO AL SAN RAFFAELE DI ROMA ‘ATLAS’, IL PRIMO ESOSCHELETRO PEDIATRICO

“Si chiama Atlas e, insieme a Iron man, è il mio nuovo supereroe”. È il piccolo Daniele, 5 anni, un’ischemia midollare perinatale, a presentare il nuovo robot arrivato in casa San Raffaele e svelato per la prima volta in Italia questa mattina all’IRCCS San Raffaele alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci, accompagnato dal professore Enrico Garaci, presidente del comitato tecnico scientifico dell’IRCCS San Raffaele, dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Si tratta dell’unico esoscheletro al mondo che consente al bambino di muoversi liberamente e la cui unicità risiede nella tecnologia elastica che si adatta al corpo di chi lo indossa”, ha spiegato la Marsi Bionics, azienda spagnola che lo ha progettato. Il ministro Schillaci ha salutato l’innovazione con queste parole: “La ricerca è indispensabile per una sanità migliore, gli Irccs sono il luogo dove si può fare ricerca e innovazione ad alto livello. L’esoscheletro che oggi avete presentato è interessante e trova applicazione nei pazienti più piccoli e fragili a cui deve andare la nostra attenzione”.

NEL MONDO MEZZO MILIARDO DI PERSONE È DIABETICO, IN ITALIA SONO 4,5 MILIONI

Si celebre ogni anno il 14 novembre la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 dall’Assemblea delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, che colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell’International diabetes federation, l’organizzazione mondiale che raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. “Ma il dato che colpisce- ha spiegato il presidente Fand, Associazione italiana diabetici, Emilio Augusto Benini– è la continua avanzata di questa malattia, che vede la Federazione internazionale stimare in 643 milioni le persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045, ossia una crescita di quasi il 50 per cento nei prossimi 25 anni”. In Italia, intanto, le persone con diabete diagnosticate sono circa 4,5 milioni, però “ne esiste ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo“, ha concluso l’esperto.

AL CONGRESSO AIMO-SISO DI ROMA OLTRE 2.500 OCULISTI DA TUTTA ITALIA

Si è concluso sabato scorso a Roma il 13esimo Congresso Nazionale AIMO, il primo organizzato congiuntamente insieme agli oculisti della SISO. Le aule del Centro Congresso Europa del Gemelli, sede dell’evento, già gremite dal primo giorno, hanno visto la partecipazione di oltre 2.500 esperti del settore. Giornate intense di sessioni, arricchite dalla chirurgia in diretta, con chirurghi all’opera collegati dalle sale operatorie della UOC di Oculistica dell’Ospedale Sant’Antonio, diretta dal dottor Alessandro Galan , dell’Ospedale San Gerardo di Roma, diretto dal Dottor Michele Coppola, ma anche da quelle del Policlinico Gemelli diretto dal professor Stanislao Rizzo e dalle sale operatorie di ‘Vista Vision Roma‘, con interventi di altissimo livello. Non sono poi mancati dibattiti su tematiche professionali e su quelle medico legali. “Il successo di questo Congresso-ha commentato la neo-presidente di AIMO, la dottoressa Alessandra Balestrazzi- è stato possibile grazie al lavoro instancabile delle segreterie scientifiche e organizzative e alla collaborazione costante tra le due Società, che promettono di arricchire e rafforzare sempre di più la professionalità degli oftalmologi italiani”.

FECONDAZIONE ASSISTITA ETEROLOGA, LAZIO ALZA LIMITE ACCESSO A 46 ANNI

Novità sulla Procrezione Medicalmente Assistita dalla Regione Lazio: le donne potranno infatti accedere alla Pma con donazione dei gameti femminili fino ai 46 anni, superando il limite precedente dei 43. Ma perché è importante questo traguardo? E qual è la differenza tra omologa ed eterologa? L’agenzia Dire ne ha parlato con la dottoressa Annarita Pacchiarotti, responsabile del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita della Asl Roma. “Nell‘omologa– ha spiegato l’esperta- si utilizzano i gameti della coppia, mentre nel caso dell’eterologa si ricorre a ovociti o seme da donatore. E quando necessario è possibile optare per doppia donazione sia di ovociti che di seme”. Quanto al perché dell’estensione di età nel Lazio alle donne di 46 anni, l’esperta ha detto: “Le maglie si sono allargate perché questo tipo di trattamento di procreazione medicalmente assistita consente di ricorre a donazione di ovociti da donatrice giovane. Mentre rimane invariato, nella regione Lazio, il limite dei 43 anni per la donna che accede ad omologa o a eterologa con esclusiva donazione di seme maschile”.

