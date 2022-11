Al Gf vip Pamela Prati positiva al Covid, in studio aveva baciato Signorini (oltre a Bellavia)

BOLOGNA – Il Covid ha colpito in pieno, come un treno, l’edizione numero sette del Grande Fratello Vip: dopo i primi 4 casi di positività al Covid emersi sabato 12 novembre, nelle ultime ore è risultata positiva anche Pamela Prati e altri due concorrenti hanno accusato mal di testa e altri possibili sintomi compatibili alla patologia.

LEGGI ANCHE: Al Gf vip potrebbe entrare l’ex di Antonella? Baci, litigi e parole da squalifica, ecco le anticipazioni di stasera

MALESSERE PER GIAELE E ANTONINO

Si tratta dell’influencer Giaele De Donà e del coiffeur Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez. Nelle ultime ore Antonino ha chiesto un farmaco per la testa e Giaele è stata definita ‘bollente’ da Edoardo Tavassi che le ha sentito la fronte. I due, però, sarebbero al momento ancora dentro la casa del Grande Fratello quindi evidentemente il tampone sarà ancora negativo.

LEGGI ANCHE: Com’è entrato il Covid-19 nella casa del Gf Vip? Il parere degli esperti

“ho mal di testa, vado a chiedere un farmaco”

le ultime parole di antonino spinalbese prima della scomparsa#gfvip pic.twitter.com/9cWqeKB55v — N O E M I 🤍 (@_imNoemiee) November 13, 2022

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip arriva l’ex fidanzato di Antonella: “Tu mi ami ancora, guardami negli occhi”

IL TAMPONE POSITIVO DI PAMELA PRATI

Più complicato, invece, il caso di Pamela Prati risultata positiva al Covid nelle ultime ore. Uscita dalla casa nella puntata di giovedì 10 novembre, l’ex soubrette aveva allegramente baciato in studio sia l’ex concorrente Marco Bellavia (con cui a quanto pare potrebbe presto nascere una storia d’amore) sia il conduttore Alfonso Signorini, per cui ora si tema possa avere problemi di salute. Aveva poi salutato anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ad annunciare la positività è stata la stessa Pamela Prati su Instagram. Sabato sera, dopo aver saputo che 4 concorrenti erano risultati positivi, si era affrettata a dire che il tampone era risultato negativo. Ma presto ha dovuto ricredersi.

Ieri, sempre su Instagram, ha scritto infatti: “Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata. Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie, La vostra Pami”.

LEGGI ANCHE: Clamoroso, al Gf Vip 4 casi di Covid

COME È POTUTO ACCADERE?

Intanto, i quattro concorrenti risultati positivi sabato (per prima Patrizia Rossetti, poi Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini) sono ancora fuori dalla casa in isolamento. Ma come farà la produzione a gestire questa epidemia di Covid se continuerà ad allargarsi come pare? Antonino e Giaele non risultano usciti dalla casa, quindi evidentemente hanno avuto un malessere transitorio, durato poche ore e poi risolto. Cosa succederà ora? I fan sono seguono abbastanza stupiti l’evolversi della situazione, decisamente inedita.

LE PRECAZIONI, DALLE QUARANTENE ALLE ‘SORPRESE’ A DISTANZA

La produzione, dal canto suo, ha sempre preso precauzioni di ogni tipo proprio per evitare i contagi: dalle quarantene preventive per chi doveva entrare o chi fosse uscito brevemente, ad esempio quando a fine settembre qualche concorrente andò a votare, fino agli incontri all’interno della casa con gli ospiti, che avvengono sempre a distanza di sicurezza. Come è dunque possibile che il Covid sia arrivato dentro la casa ‘rossa’? I sei nuovi concorrenti sono entrati il 3 novembre e tra loro c’era Luca Onestini, uno dei quattro risultati positivi il 12 novembre. Chissà.

IN ONDA UNA SOLA VOLTA A SETTIMANA

Intanto, da questa settimana il Gf vip passa a una sola puntata settimanale, come ampiamente annunciato. Non si tratta di una ‘punizione’ per la trasmissione campione di incassi di Canale 5, ma semplice,mnte di una riduzione legata all’inizio dei mondiali in Qatar. Da questa settimana, dunque, il Gf Vip andrà in onda solo il lunedì sera (non più il lunedì e giovedì). La trasmissione resterà in versione ‘ridotta’ anche nel periodo natalizio, per poi tornare a due appuntamenti setimanale a gennaio. Proseguirà quindi con questo regime raddoppiato fino al termine del programma, che dovrebbe essere aprile 2023.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it