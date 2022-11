Crosetto: “Le Ong sono quasi centri sociali galleggianti”

ROMA – “Il governo italiano ha fatto bene a tenere una linea dura. La questione migranti deve diventare europea“. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato da La Verità.

Per Crosetto bisogna “chiarire insieme le regole. Occorre un tavolo europeo che definisca la questione. Sono tutti bravi a fare gli accoglienti con i porti degli altri. Dobbiamo superare questo clima con decisioni europee su compiti e responsabilità collettive: mi aspetto un intervento europeo ed auspico anche dell’Onu in Africa” ha aggiunto Crosetto a proposito delle tensioni tra Italia e Francia. Il ministro della Difesa chiede che “l’Europa possa pianificare una nuova operazione per la sicurezza del Mediterraneo”.

A chi gli domanda se le Ong siano uno strumento politico, Crosetto risponde: “Basta andare a vedere chi le finanzia. Ma non le considero uno strumento politico, piuttosto ideologico. Sono un po’ come centri sociali galleggianti. Non fanno riferimento a nessun partito, ma perseguono alcune volte strategie di rottura, di ricerca di scontro: sembra che alcune volte siano più interessate all’impatto politico del loro lavoro che alle persone che raccolgono dagli scafisti”.

