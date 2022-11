F1, Gp Brasile: doppietta Mercedes con Russell e Hamilton davanti a Sainz

ROMA – Doppietta Mercedes a Interlagos, GP del Brasile, penultimo appuntamento del Mondiale 2022 di F1. George Russell ha tagliato per primo il traguardo, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton e le due Ferrari, rispettivamente di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Sesto posto per la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen.

TRIONFO RUSSELL DAVANTI ALLE FERRARI, TENSIONE IN RED BULL

Una doppietta dal sapore storico, quella della Mercedes a Interlagos al GP del Brasile.

È il britannico George Russell a tagliare per primo il traguardo, precedendo la monoposto dell’illustre compagno di squadra, il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton. Per Russell, partito dalla pole, è il nono podio in carriera su 81 GP corsi, per un totale di 276 punti. Per la Mercedes si tratta dell’undicesimo anno consecutivo con almeno una vittoria nel Mondiale.

La corsa sudamericana è stata indubbiamente ricca di colpi di scena, fin dalle prime tornate. Già al primo giro, infatti, entra in pista la Safety Car, colpa di un contatto tra Daniel Ricciardo e Kevin Magnussen, costretti per questo al ritiro. Neanche il tempo di rientrare per la vettura di sicurezza, che subito si registrano due incidenti: entrano a contatto Leclerc e Norris, per quest’ultimo poi 5 secondi di penalità e Verstappen e Hamilton: per l’olandese campione del mondo, stessa sanzione di Norris. Problemi anche per Carlos Sainz, che al giro numero 18 è costretto ad anticipare il rientro ai box per colpa di una visiera a strappo finita nel freno, che stava surriscaldando l’impianto.

Alle spalle delle Mercedes chiudono le due Ferrari. Terzo posto e ultimo gradino del podio per Carlos Sainz, che ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc.

Il monegasco avrebbe voluto avere la posizione dalla scuderia, per guadagnare punti ma dal muretto della Ferrari non hanno accettato.

Subito dietro le Ferrari, l’Alpine di Fernando Alonso, che si è tolto la soddisfazione di chiudere davanti alle Red Bull di Max Verstappen, sesto, e Sergio Perez, settimo. Ma a tenere banco sono proprio le tensioni tra il muretto del team, il campione del mondo e il suo compagno di squadra. Perez, infatti, si sta giocando il secondo posto mondiale con Leclerc alle spalle di Verstappen. Quest’ultimo, alla fine sesto al traguardo, se avesse lasciato spazio al compagno di squadra gli avrebbe consentito di difendere la sua posizione, invece di subire il sorpasso da parte del monegasco che ora è avanti di 1 punto (287 punti contro 286). “Non me lo chiedete più”, ha risposto Verstappen al team, alla richiesta di far passare Perez (“Max, lascia passare ‘Checo’, per favore”). Quest’ultimo, una volta avuta la certezza che non avrebbe potuto superare il compagno di squadra, ha commentato amaramente: “Questo dimostra chi è veramente”.

A chiudere la top ten Esteban Ocon su Alpine, ottavo, l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Lance Stroll su Aston Martin.

