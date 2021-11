MotoGp, oggi a Valencia ultima gara per Valentino Rossi. Al suo box anche Ronaldo

ROMA – Dopo 26 anni e nove titoli mondiali per Valentino Rossi è arrivato il giorno dell’addio alle corse. A rendere omaggio a ‘The Doctor’ a Valencia anche Ronaldo, “il Fenomeno”: arrivato sorpresa a mezz’ora dall’inizio della corsa al box Petronas. Baci, abbracci, consegna della maglia autografata. Mito incontra mito. “Una passione mutua. Oggi sono venuto per il suo addio, dopo una carriera meravigliosa. Valentino ci ha fatto sognare, un grande campione. Abbiamo tante passioni in comune, come quella dell’Inter che ci ha fatto conoscere nel 1999 alla Pinetina. Lui ha fatto la storia”, ha dichiarato ‘il Fenomeno’, in visita nel paddock del Gp di Valencia.

LEGGI ANCHE: Valentino Rossi tra le sue 9 moto mondiali: “Ho dovuto smettere, non ero più competitivo”

Nella sua ultima gara Rossi partirà decimo. È di Jorge Martin l’ultima pole del Mondiale 2021 di Motogp, per una prima fila tutta Ducati. Lo spagnolo del team Pramac ha fatto segnare un 1’29″936 che mette in testa alla griglia di partenza del Gp di Valencia. Dietro Pecco Bagnaia (caduto durante la qualifica) staccato a +0.064 e Miller (+0.389). Il campione del mondo Quartararo chiude le qualifiche in ottava posizione.

PILOTI ACADEMY CORRONO CON I CASCHI DEI MONDIALI DI ROSSI

I piloti della VR46 Academy correranno a Valencia indossando i caschi “mondiali” utilizzati in carriera da Valentino Rossi. L’omaggio all’ultimo GP della stagione a Valencia. Pecco Bagnaia userà quello del primo Mondiale Yamaha a Phillip Island nel 2004.

ANCHE LA FORMULA 1 OMAGGIA L’ULTIMA GARA DI ROSSI

Il mondo dei motori, due o quattro ruote, tutto unito nell’omaggio a Valentino Rossi, oggi impegnato nella sua ultima gara in moto a Valencia. Nella “folla” di tributi sui social che piovono da ogni dove si distingue quello della Formula 1, che su Twitter scrive: “Una delle vere leggende viventi del motorsport. Congratulazioni per tutto quello che hai ottenuto nella tua incredibile carriera”.