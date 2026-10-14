All’83’ la Roma batteva il Real Madrid 3-1. Al 90′ il Real Madrid ha battuto la Roma 4-3

ROMA – Al minuto 83 l’Olimpico è in festa: la Roma sta battendo il Real Madrid, 3-1. Sette – solo sette – minuti dopo la Roma è sotto, 4-3. E così finirà, il viaggio (terribile) al termine della notte giallorossa in Champions. Il ritorno di Mourinho da core (de Roma) ‘ngrato: la festa è sua, quando nessuno l’avrebbe mai detto. Una tortura illusionistica. Non farà male come il famoso 7-1 di Manchester, venti anni fa. Ma Roma-Real quattrattre rischia di diventare un secondo marchio a pelle.

La Roma, per ottanta minuti, aveva dominato il Real. Riscattando il buon nome del calcio italiano calpestato in Europa. Un colpo al blasone, con il vantaggio di de Roon, un primo pareggio di Mbappé, e poi una doppietta in cinque minuti di Malen. Era fatta. Invece il Real sospende l’incredulità e sfrutta tre calci da fermo: all’83’ segna Espi su una respinta corta di Gollini. All’85′ il pareggio di Endrick, di nuovo da corner, con stacco perfetto del brasiliano. E infine – al 90′ il gol dell’ex Rudiger: cross perfetto di Guler, e sinistro di rapina tra Molina e Wesley. La chiusura del cerchio infuocato. L’Olimpico applaude, stordito. Mou quasi si scusa: “Due partite in una, hanno dominato per 70 minuti, noi alla fine. Nel secondo tempo eravamo più organizzati, abbiamo preso un secondo gol ridicolo. La partita per molti era morta, ma morti erano i giocatori della Roma. E’ difficile giocare tutta la partita a questi livelli”.

“Ci siamo piantati sul traguardo, nel modo meno previsto. Abbiamo perso una partita che avevamo condotto in un modo notevole. Quasi fossimo paralizzati. Il Real non è stato all’altezza”, dice Gasperini.

La Roma chiude il filotto delle italiane sconfitte in Champions, dopo Inter, Napoli e Como.