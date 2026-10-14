mercoledì 14 Ottobre 2026

Musk si smarca dalle polemiche su Starlink in Ucraina: “Starshield è nelle mani del Pentagono, decide Trump”

"I sistemi sono di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all'utilizzo sono stabilite dai militari e, in ultima istanza, dal presidente"

Data pubblicazione: 14-10-2026 ore 22:43Ultimo aggiornamento: 14-10-2026 ore 22:43

ROMA – Elon Musk si smarca dalle accuse dell’Ucraina sul funzionamento a singhiozzo di Starlink. “I sistemi Starshield (la versione militare del sistema, ndr) sono di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all’utilizzo sono stabilite dai militari e, in ultima istanza, dal presidente”, ha scritto su X.

“Starlink è un servizio commerciale di proprietà e sotto il controllo di SpaceX; il suo utilizzo è limitato ad attività civili o difensive e non può essere impiegato per azioni militari offensive, poiché ciò risulterebbe inappropriato per un’azienda commerciale”, sottolinea Musk.

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