Musk si smarca dalle polemiche su Starlink in Ucraina: “Starshield è nelle mani del Pentagono, decide Trump”

ROMA – Elon Musk si smarca dalle accuse dell’Ucraina sul funzionamento a singhiozzo di Starlink. “I sistemi Starshield (la versione militare del sistema, ndr) sono di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all’utilizzo sono stabilite dai militari e, in ultima istanza, dal presidente”, ha scritto su X.

“Starlink è un servizio commerciale di proprietà e sotto il controllo di SpaceX; il suo utilizzo è limitato ad attività civili o difensive e non può essere impiegato per azioni militari offensive, poiché ciò risulterebbe inappropriato per un’azienda commerciale”, sottolinea Musk.