mercoledì 14 Ottobre 2026

Caffè, la strategia italiana: più valore ai produttori | VIDEO

Il lancio alla Fernesina della "Global Coffee Initiative"

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 14-10-2026 ore 22:21Ultimo aggiornamento: 14-10-2026 ore 22:21

ROMA – “Oggi produrre un chilo di caffè costa mezzo euro; il contadino nel villaggio prende un euro, ma il valore del pacchetto finito in Italia può essere di 50: nelle campagne dell’Uganda siamo poveri anche per questo”. La prima ministra Robinah Nabbanja fa i conti in Farnesina. Come altri dirigenti africani, asiatici e latinoamericani, partecipa al lancio della “Global Coffee Initiative”: un percorso multilaterale che prevede anche la creazione di un fondo pubblico-privato denominato Espresso Fund.
“Sono felice di essere qui, a un appuntamento che mira a valorizzare i prodotti e a sostenere un’industria più sostenibile”, sottolinea Nabbanja. “Va però chiarito un punto: la misura del successo non sarà data solo dalla qualità del caffè ma anche dalla vita del contadino”.

In Farnesina le prospettive si incontrano, dal Nord al Sud globale. A presentare l’Espresso Fund, promosso congiuntamente dall’Italia e dalla Banca mondiale, è il viceministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.
“È l’attuazione concreta di un impegno preso con i partner del G7 a Borgo Egnazia, nel 2024, e ribadito poi alla ministeriale di Pescara”, premette Cirielli. “L’obiettivo è creare occupazione forte, stabile e pagata dignitosamente, favorendo nuove opportunità”.
L’Espresso Fund avrà base a Roma. Sul piano operativo e finanziario contribuiranno Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Unido, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale. “Integriamo la cooperazione allo sviluppo con la ricerca e la collaborazione con il settore privato”, sintetizza Cirielli. Il viceministro cita l’Act Coffee Programme (Advancing Climate-Resilience and Transformation in African Coffee), definendolo “un’iniziativa faro” del Piano Mattei, e poi fornisce cifre: “L’Italia partecipa con 26 milioni di euro a dono per l’assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità locali; e stiamo lavorando per arrivare a 400 milioni di euro, puntando sulla formazione delle persone, sull’innovazione tecnologica e sulla creazione di valore, dall’Etiopia al Kenya e dalla Tanzania al Malawi”.

Marina Ponti, vicedirettrice di Unido, parla di Africa orientale, ma non solo. “Oggi nel mondo ci sono 12 milioni e mezzo di produttori di caffè”, sottolinea in un’intervista con l’agenzia Dire. “Di questi il 95 per cento è costituito da piccoli produttori e il 40 per cento vive al di sotto della soglia della povertà”.
Secondo Ponti, “la sfida oggi è capire come aggiungere valore nei Paesi di origine, perché purtroppo la maggior parte del valore della filiera si crea altrove, lontano dalle piantagioni”.

La vicedirettrice indica alcuni percorsi necessari: “Perché il caffè possa essere davvero motore di sviluppo, servono anzitutto formazione e ampliamento dell’accesso al credito”.

C’è poi il ruolo dei privati. In Farnesina intervengono Giuseppe Lavazza, presidente del gruppo omonimo e del Comitato italiano del caffè, e Andrea Illy, presidente di Illycaffè. Con l’agenzia Dire, sul punto si sofferma Vanusia Nogueira.
Brasiliana, è la direttrice esecutiva dell’International Coffee Organization, un’organizzazione internazionale che riunisce Paesi produttori e consumatori, istituita nel 1963 per promuovere la cooperazione sul caffè. “La novità oggi”, evidenzia Nogueira, “è che il settore privato e i governi si mettono insieme, invitando a unirsi anche le agenzie per lo sviluppo, le banche e i privati, perché siano più efficaci e veloci”.

La posta in gioco è alta. “A livello globale, nel 2024 sono state scambiate otto milioni di tonnellate, per oltre 34 miliardi di dollari”, ricorda Cirielli. Il caffè è allo stesso tempo fonte di reddito e lavoro per milioni di famiglie nei Paesi produttori ed eccellenza italiana. “Per noi è anche un modo di essere e uno stile di vita”, dice il viceministro. “Nel 2025 il comparto ha raggiunto un importante risultato economico: ben 5,9 miliardi di euro, con circa mille torrefazioni nelle quali si esprimono competenze anche tecnologiche”.

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