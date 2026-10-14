Otto persone su dieci non hanno accesso al cibo, nello Yemen

ROMA – La ripresa del conflitto nello Yemen fa sì che otto persone su dieci fanno fatica a trovare da mangiare: lo fa sapere il Programma Alimentare Mondiale (Pam / Wfp), che individua nell’escalation dei combattimenti tra le forze houthi e quelle governative yemenite la prima causa della crisi.

Nel mirino degli scontri degli ultimi giorni c’è il distretto di Taiz, la terza città più grande del Paese: qui secondo il Programma dell’Onu, l’insicurezza ha determinato la sospensione degli aiuti salvavit per 800mila persone, tra residenti e famiglie sfollate. Di queste, 200mila sono donne e bambini.

L’organismo riferisce che le scorte di farina e di altri beni venduti nei mercati locali stanno terminando rapidamente.

Alla base di questa interruzione ci sono “lo spostamento delle linee del fronte, il blocco delle strade e il deterioramento delle condizioni di sicurezza”.

Il Programma alimentare mondiale avverte che questa situazione si sovrappone alla crisi umanitaria innescata dalla guerra civile del 2014, e da cui il Paese non si è ancora ripreso. Oltre 18 milioni le persone che vivono nell’insicurezza alimentare, su una popolazione di oltre 40 milioni.

L’allarme del Pam arriva mentre il Comitato della Croce rossa internazionale sostiene che gli ospedali “sono al limite”: il forte afflusso di feriti sta facendo terminare le scorte di farmaci, ossigeno, materiali medico-chirurgici – tra cui anestesia – e altre scorte.

Lo scorso settembre i ribelli houthi che controllano parti dello Yemen occidentale hanno lanciato una nuova offensiva contro il governo riconosciuto dall’Onu, con sede ad Aden, pre prendere le località lungo il Mar Rosso e poter così controllare lo Stretto strategico di Bab Al-Mandeb. L’esercito governativo sta respingendo l’offensiva col sostegno di una coalizione internazionale guidata dall’Arabia Saudita.