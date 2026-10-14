“ChatGPT insegna ai bambini come farsi del male”: otto Stati Usa fanno causa a OpenAI

ROMA – Iowa, Kansas e altri sei stati hanno citato in giudizio OpenAI nei tribunali di tutti gli Stati Uniti per i danni che ChatGPT causerebbe ai bambini. L’accusa è che il chatbot istruisca i bambini a fare del male a se stessi o agli altri.

Le cause legali, presentate presso i tribunali statali, mirano a ottenere un’ordinanza che obblighi OpenAI ad apportare modifiche al funzionamento di ChatGPT per i bambini. Gli stati chiedono inoltre un’ordinanza che obblighi l’azienda a rinunciare ai profitti generati dagli utenti minorenni.



L’azienda dovrà affrontare anche decine di cause legali che sostengono che ChatGPT abbia contribuito a sparatorie di massa o altri atti di violenza.