Zelensky: “Mi sento tradito da Trump, non è dalla parte giusta della storia” | VIDEO

ROMA – Zelensky dice che l’Ucraina sta “perdendo un partner forte”: gli Stati Uniti che allentano le sanzioni contro la Russia e aumentano la pressione su Kiev. Il presidente ucraino lo ha affermato in un’intervista al conduttore britannico Piers Morgan, che gli chiedeva se stessero perdendo il sostegno americano. La risposta, netta: “Sì, ma non per colpa nostra. Non possiamo permetterci di essere deboli“. E ancora: “È doloroso quando il presidente Trump sceglie una parte, non la nostra”.



Alla domanda se si senta tradito da Trump, il leader ucraino ha risposto: “Davvero, sì… ma è un po’ più complicato di quanto si possa pensare, non si tratta solo di emozioni o sentimenti”.



Zelensky ha poi definito un “grosso errore” la decisione (per ora non confermata) di limitare il servizio Starlink in Ucraina, gestito da SpaceX di Elon Musk. Il presidente ha detto che l’Ucraina ha chiesto di ripristinare il servizio e ha avvertito che, in caso contrario, “moriranno delle persone”.



“Credo che i consiglieri di Trump si sbaglino. Non so chi lo stia spingendo dalla parte sbagliata”, ha detto Zelensky. “Questa non è la parte giusta della storia”.