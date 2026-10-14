Lega, Garavaglia sfida Salvini: “Sono un uomo libero, perché no?”

ROMA – Il senatore della Lega Massimo Garavaglia si candida al congresso straordinario del Carroccio in programma il 24 e 25 ottobre a Milano. Lo conferma il parlamentare ed ex ministro all’agenzia Dire.

“Ho la fortuna di essere un uomo libero. Dove nasce la mia candidatura? Voglio dar voce alla base della Lega, che ultimamente è poco ascoltata”.

“Il Congresso è un congresso. Ho visto che non si muoveva nessuno e allora mi sono detto: ‘Perché no?'”, dice l’ex ministro, eletto per la prima volta in Parlamento nel 2006 nelle liste della ‘Lega Nord – Movimento per l’Autonomia’. Sui contenuti della candidatura fa sapere che “avrò modo di spiegare nei prossimi giorni, ma il messaggio che voglio mandare è questo: la Lega non è un partito di estrema destra. Noi siamo federalisti e siamo il partito dei territori”