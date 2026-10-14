mercoledì 14 Ottobre 2026

Droni ucraini hanno attaccato due raffinerie russe, nelle regioni di Saratov e Ryazan

Lo ha dichiarato il vice primo ministro Alexander Novak: "L'Ucraina non mostra alcun segno di voler raggiungere una tregua energetica"

Data pubblicazione: 14-10-2026 ore 18:13Ultimo aggiornamento: 14-10-2026 ore 18:13

ROMA – Droni ucraini hanno attaccato due raffinerie di petrolio russe nelle regioni di Saratov e Ryazan. Lo ha dichiarato il vice primo ministro Alexander Novak a margine del forum “Settimana dell’energia russa”, secondo quanto riporta la Tass.

“Secondo i dati del Ministero dell’Energia e delle aziende, il regime di Kiev ha attaccato oggi due raffinerie di petrolio, nelle regioni di Saratov e Ryazan. Constatiamo che la parte ucraina non mostra alcun segno di voler raggiungere un cessate il fuoco nel settore energetico”, ha affermato Novak.

Leggi anche

Sabotaggio Nord Stream, al via in Germania il processo contro Kuznietsov

di Andrea Mari

Israele avverte il Libano: “Se Hezbollah si allea all’Iran, invadiamo”

di Alessandra Fabbretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia