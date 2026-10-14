Ucraina, Salvini: “Già dato tanto, impossibile regalare miliardi all’infinito”

ROMA – “Sicuramente non potremo andare avanti all’infinito a mandare miliardi in regalo all’Ucraina”: parole di Matteo Salvini, vice-primo ministro e leader della Lega.

L’occasione è stato un punto stampa al Parlamento Ue prima della riunione del gruppo dei Patrioti in vista del Consiglio europeo.

Salvini ha aggiunto: “Riteniamo che si sia dato tanto all’Ucraina, è il momento della diplomazia”. Il vicepremier ha aggiunto: “Gli italiani, i francesi, gli europei hanno dato tanto, sperando che sia finito tutto per la difesa del popolo ucraino e non in corruzione o in tangenti”.