mercoledì 14 Ottobre 2026

Ucraina, Salvini: “Già dato tanto, impossibile regalare miliardi all’infinito”

Il leader della Lega parla dal Parlamento Ue, prima della riunione del gruppo dei Patrioti in vista del Consiglio europeo

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 14-10-2026 ore 18:03Ultimo aggiornamento: 14-10-2026 ore 18:03

ROMA – “Sicuramente non potremo andare avanti all’infinito a mandare miliardi in regalo all’Ucraina”: parole di Matteo Salvini, vice-primo ministro e leader della Lega.
L’occasione è stato un punto stampa al Parlamento Ue prima della riunione del gruppo dei Patrioti in vista del Consiglio europeo.
Salvini ha aggiunto: “Riteniamo che si sia dato tanto all’Ucraina, è il momento della diplomazia”. Il vicepremier ha aggiunto: “Gli italiani, i francesi, gli europei hanno dato tanto, sperando che sia finito tutto per la difesa del popolo ucraino e non in corruzione o in tangenti”.

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