mercoledì 14 Ottobre 2026

La soluzione di Renzi per il campo largo è “un accordo alla tedesca”

"Possiamo trovare un'intesa su proposte concrete. Calenda non andrà con il centrodestra"

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 14-10-2026 ore 17:27Ultimo aggiornamento: 14-10-2026 ore 17:28

ROMA – “Io rivendico il mio passato, Conte rivendica il suo. Ma se vogliamo ragionare di futuro, dobbiamo trovare un accordo alla tedesca”, afferma Matteo Renzi, intervenendo a Point Break – Il punto di rottura su San Marino RTV, condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti.

“Possiamo trovare un’intesa su proposte concrete: anticipo della quattordicesima per insegnanti, infermieri e forze dell’ordine, un contributo per ogni nuova nascita e anticipi per le partite IVA. L’accordo è la garanzia”, sottolinea Renzi, indicando la necessità di costruire il campo largo attorno a un programma condiviso, superando le divisioni del passato.

Secondo me Calenda non andrà mai con il centrodestra. O correrà da solo oppure, all’ultimo momento, sceglierà di schierarsi con il centrosinistra”.

“Alla foto del campo largo con Bonelli preferisco una foto con Obama, cosa che accadde proprio quel giorno. Io l’ho risolta così: per Italia Viva a fare quella foto manderei qualcun altro”.

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