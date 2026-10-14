VIDEO| Alessia Marcuzzi e la menopausa: “Mi vergognavo, mi sentivo meno donna. Oggi dico: è il momento per rifiorire”

ROMA – Alessia Marcuzzi rompe ogni tabù sulla menopausa e racconta la sua esperienza in vista della Giornata mondiale che si celebra il prossimo 18 ottobre. In un video selfie pubblicato su Instagram, la conduttrice si mette a nudo e parla del cambiamento arrivato a quasi 47 anni con la perimenopausa. “Il periodo precedente, il peggiore. Il tuo corpo cambia, i tuoi ormoni cominciano a diventare un po’ matti e tu non sai bene cosa stia succedendo perché non sei preparata, in quel momento io non lo ero”, ricorda Marcuzzi oggi 53enne.

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“MI VERGOGNAVO”

“Mi vergognavo, questa è la cosa che ci tengo a dire”, confessa la conduttrice. “So che si vergognano un sacco di donne di dire che sono in menopausa e lo facevo pure io. Andavo in video, in quel momento stavo lavorando tanto. Mi prendevano in giro e, quando mi dimenticavo le cose, mi dicevano: ‘Ah sarai in menopausa’. E io, dentro di me, volevo alzare la mano e dire sì, ma non lo dicevo perché mi sentivo in imbarazzo, meno donna, meno femmina, meno sexy“, ricorda. E, in quel periodo, metteva ancora gli assorbenti in borsa: “So che lo fanno tante donne ed è una cosa che mi mette veramente tanta rabbia addosso perché ci sono tante donne che nascondono ai propri mariti, ai propri uomini, che stanno attraversando quel periodo o che sono già in menopausa e fanno finta di avere il ciclo una volta al mese per non doverglielo dire perché così sono ancora femmine”.

L’INVITO A RIFIORIRE

“Io ero sposata, il mio ex marito mi è stato molto accanto, ma è stato un periodo molto complicato”, aggiunge Marcuzzi. “Quando sono entrata in menopausa conclamata per me è stata una specie di liberazione”, confessa ancora. Così l’invito a cambiare prospettiva: “In Giappone menopausa si dice konenki, che vuol dire rifiorire”.

“La donna in menopausa è più figa, più consapevole, più vogliosa di scoprire le cose, più diretta, più sexy. E allora basta dire menopausa. Oggi io sono qui per dirvi che noi siamo in bloom perché siamo rifiorite, siamo più consapevoli, più divertenti, più buffe. Ci dimentichiamo le cose, diciamo le cose in faccia e non ci interessa di nulla. Noi siamo nuove”, sottolinea Marcuzzi.