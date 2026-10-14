Banda della minicar, Del Greco: “La motivazione è sempre la noia”

ROMA – La noia. E poi il gioco, per festeggiare il compleanno di uno dei due. Così i due giovanissimi autori dei raid di Monteverde a bordo di una minicar, individuati e denunciati, hanno motivato le loro azioni, le aggressioni ai danni di persone a piedi, in bici o su un monopattino, perché pare che alternassero la scelta casuale delle vittime, a partite dal 4 ottobre.

Di casi di ragazzi ‘annoiati’ che commettono reati “fortunatamente non ce ne sono tanti- commenta all’agenzia Dire Antonio Del Greco, ex Dirigente generale della Polizia di Stato– Però sembra che sia un po’ un fattore comune, quando vengono commessi gravi delitti in capo a minori”. La motivazione, prosegue, “è sempre la noia, spesso le città non riescono a dare attenzione, quella voglia di fare cose anche belle. Giorni fa ho esaltato i risultati positivi dei nostri giovani a livello sportivo, come le medaglie vinte ai Giochi del Mediterraneo. Ho osannato questo tipo di gioventù, diversa da questa che invece è sempre attaccata ai pc, ai social, al guadagno facile, all’arrivo senza sforzo, senza fatica”. Rispetto al passato “c’è stato un cambiamento notevole nei giovani, i ragazzi erano più rispettosi, educati, anche nei confronti delle istituzioni”.

Oggi, ha concluso, si lascia “l’educazione di questi giovani alle Forze dell’ordine” ma “sono altri che devono provvedere alla loro educazione e al convivere civile”.