Trump riposta il video dell’uomo sbranato dalla tigre, e poi ci scherza su | VIDEO

ROMA – La famiglia di William Chapman – l’uomo che è stato sbranato da una tigre dopo essere entrato nel recinto dello Yorkshire Wildlife Park, in Inghilterra – chiede che il video smetta di circolare online. In una nota i familiari hanno espresso il loro “profondo dolore” per la diffusione online delle immagini, giudicate “profondamente offensive” e fonte di “grave angoscia”.

Il filmato è tornato virale dopo che Donald Trump lo ha ricondiviso. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato la clip su Truth Social, per i suoi 13 milioni di follower, con la didascalia: “Non scherzate mai con la natura! Presidente DJT”. Non c’è la parte che riprende l’uccisione. Ma in un secondo momento Trump ha diffuso un ulteriore video generato con l’intelligenza artificiale, in cui proprio lui sorridente finge di lottare con lei, sulle note di “The Lion Sleeps Tonight” dei The Tokens. Nel montaggio imita il gesto di Chapman e la scena si chiude con un abbraccio tra lui e l’animale.

Ladies and Gentlemen! The President of the United States 🇺🇸 pic.twitter.com/Z3w1MzPljV — Max (@banthebbc) October 14, 2026

“Purtroppo – hanno ricordato i familiari – William ha sofferto per diversi anni di una grave malattia mentale e di conseguenza gli sono stati prescritti farmaci potenti”. Quale ruolo abbia avuto questo elemento nella sua morte lo stabilirà il medico legale. Il parco è chiuso dallo scorso fine settimana. La tigre dell’Amur, o siberiana, che si trovava nel recinto, di nome Altai, non sarà soppressa. Il consiglio comunale di Doncaster, che si occupa del rilascio delle licenze, ha avviato un’indagine sulla sicurezza della struttura. L’inchiesta sulla morte si aprirà giovedì mattina presso il tribunale del coroner di Doncaster.