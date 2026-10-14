Israele avverte il Libano: “Se Hezbollah si allea all’Iran, invadiamo”

ROMA – “Se il Libano si unirà all’Iran in un attacco contro Israele, subirà un duro colpo e perderà ulteriore territorio nel sud del Libano – nelle aree di Nabatieh e del Litani – che entrerebbe a far parte della zona di sicurezza permanente di Israele”: è il monito del ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, stando a quanto scrive il Times of Israel. Dichiarazioni rese durante una visita del ministro alle truppe di stanza in un’area posta sotto occupazione israeliana nel sud del Paese dei Cedri. Katz ha inoltre minacciato che, se necessario, le forze israeliane riceveranno ordine di una “offensiva di terra” che potrebbe arrivare fino ai “sobborghi meridionali” della capitale Beirut.

Stamani, all’emittente Army Radio, il primo ministro Benjamin Netanyahu è tornato a ribadire che “i nemici di Israele” sarebbero pronti ad attaccare in vista delle elezioni del 27 ottobre e che “esistono prove” di queste affermazioni. Tuttavia, ha detto che un nuovo attacco all’Iran insieme agli Stati Uniti “non ci conviene”. A giugno scorso, tramite la mediazione dell’amministrazione Trump il Libano ha siglato un Accordo quadro di cessate il fuoco con Israele che prevede anche la progressiva uscita dei contingenti israeliani dal sud del Paese.