Carburanti, Urso: “Lavoriamo per prorogare gli sconti. L’accordo Usa-Russia? Non cambia il mercato”

ROMA – “Le prime 300mila tonnellate dell’accordo tra Trump e Putin equivalgono a 14 ore circa del consumo americano di gasolio, nulla che possa cambiare il mercato“. Così il ministro delle Imprese Adolfo Urso al question time alla Camera.

Nella gestione del caro carburanti il modello italiano è “efficace e concreto”, aggiunge il ministro delle Imprese , sottolineando che il governo sta lavorando per “prorogare anche nei prossimi mesi” gli sconti sui carburanti introdotti dalle compagnie petrolifere.