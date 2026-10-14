Usa, l’inflazione sale più delle aspettative: +3,7% a settembre

FIRENZE – L’economia statunitense potrebbe essere in una fase di surriscaldamento. Una controprova arriva in questi minuti dal dipartimento del Lavoro del governo americano, secondo il quale a settembre l’inflazione ha ulteriormente alzato la testa. In particolare l’indice dei prezzi al consumo (Cpi) negli Usa è cresciuto a settembre del 3,7% su base annua, al di sopra delle attese degli analisti, e in marcato rialzo rispetto al 3,4% stimato ad agosto. Contestualmente il tasso core, depurato dai prodotti alimentari ed energetici, è risultato in risalita al 2,6% contro il 2,4% di agosto.

La novità potrebbe fornire un ulteriore impulso alla prosecuzione della fase di rialzo dei tassi d’interesse da parte della Federale reserve, malgrado il governatore Kevin Warsh abbia espresso l’intenzione di non lasciarsi condizionare dal dato di un solo mese.