mercoledì 14 Ottobre 2026

Usa, l’inflazione sale più delle aspettative: +3,7% a settembre

L'indice dei prezzi al consumo è cresciuto al di sopra delle attese degli analisti

di Carlandrea PoliData pubblicazione: 14-10-2026 ore 15:55Ultimo aggiornamento: 14-10-2026 ore 15:55

FIRENZE – L’economia statunitense potrebbe essere in una fase di surriscaldamento. Una controprova arriva in questi minuti dal dipartimento del Lavoro del governo americano, secondo il quale a settembre l’inflazione ha ulteriormente alzato la testa. In particolare l’indice dei prezzi al consumo (Cpi) negli Usa è cresciuto a settembre del 3,7% su base annua, al di sopra delle attese degli analisti, e in marcato rialzo rispetto al 3,4% stimato ad agosto. Contestualmente il tasso core, depurato dai prodotti alimentari ed energetici, è risultato in risalita al 2,6% contro il 2,4% di agosto.

La novità potrebbe fornire un ulteriore impulso alla prosecuzione della fase di rialzo dei tassi d’interesse da parte della Federale reserve, malgrado il governatore Kevin Warsh abbia espresso l’intenzione di non lasciarsi condizionare dal dato di un solo mese.

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