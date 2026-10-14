Ucraina, dalla Commissione Ue quasi 3 miliardi per droni e radar

ROMA – Oggi la Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro all’Ucraina nell’ambito della componente difesa del prestito di sostegno all’Ucraina da 90 miliardi di euro. I finanziamenti saranno destinati a droni, sistemi di difesa aerea, missili, radar, sistemi di guerra elettronica e munizioni. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “Mentre la prima linea russa è in una situazione di stallo, il paese continua a intensificare i suoi attacchi aerei sull’Ucraina, prendendo di mira, con crudeltà, civili e infrastrutture. Il fermo sostegno dell’Europa è più importante che mai per aiutare l’Ucraina a proteggere i suoi cieli e salvare vite umane. Con l’erogazione odierna di 2,86 miliardi di euro continuiamo a rispondere alle esigenze operative più urgenti dell’Ucraina, tra cui droni e missili essenziali per la sua difesa”.

I finanziamenti del prestito di sostegno dell’Ucraina sono indicativamente così ripartiti: 60 miliardi di euro per la difesa e 30 miliardi di EUR per l’assistenza di bilancio nel periodo 2026-2027. Nel solo 2026 è prevista l’erogazione di 28,3 miliardi di EUR per sostenere la capacità industriale dell’Ucraina nel settore della difesa. Ulteriori erogazioni nell’ambito della componente difesa dello strumento per il 2026 proseguiranno nelle prossime settimane. Mentre l’Ucraina si prepara al suo quarto inverno dall’invasione su vasta scala della Russia, la fornitura urgente di attrezzature di difesa garantisce che le sue forze armate possano proteggere i civili e le città dagli attacchi russi.