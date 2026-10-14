Sanchez risponde alla lettera di Luciana Littizzetto: “Devo restare in Spagna, nessuno meglio di Schlein per l’Italia”

ROMA – E alla fine la risposta è arrivata. Luciana Littizzetto condivide sui social il messaggio ricevuto da Pedro Sanchez, premier dimissionario della Spagna, in risposta alla ‘letterina’ che ha inaugurato la nuova stagione di Che tempo che fa e in cui lo invitava a venire in Italia per guidare la ‘paella’ di centrosinistra.

“Grazie per le gentili parole Luciana, Luciana, ma devo rimanere in Spagna a cucinare paella per almeno quattro anni. E comunque non riesco proprio a immaginare una persona migliore per l’Italia che Elly Schlein“, ha scritto Sanchez. Poi il saluto, richiamando la canzone di Raffaella Carrà citata da Littizzetto: “Sempre tuo, Pedro Pedro Pedro”. Condividendo il messaggio sul suo profilo Instagram, la comica scrive: “Me siento benedecta e sancificata. Con mucho calor, tua tortilla de patata”.

LA LETTERA DI LUCIANA LITTIZZETTO A SANCHEZ

Ripercorrendo la difficile situazione politica spagnola che ha portato alle dimissioni di Sanchez, nella puntata di domenica di Che tempo che fa, Littizzetto ha proposto al premier il trasferimento nel nostro Paese: “Pedro, vieni aquí in Italia, non te preoccupar por los documentos, tengo un amico all’anagrafe”.

Per convincerlo, ha illustrato il quadro politico italiano spiegando che “Elly Schlein e Conte non van d’accuerdo” e paragonando i due leader a cane e gatto. Un campo largo che ha definito “un po’ come la Sagrada Familia, ma también una famiglia che se sfancula”. E ha aggiunto: “El campo largos es come la paella, con mille ingredientes”.

Da qui l’invito a Sanchez, “il più figo della Ue”: “Tu es el candidato perfecto por guidare la coalicion, tu has le qualidad da conducador, el cabello presidencial, la mandibola accatastada como trilocal, lo sguardo a tasso fisso, l’ocho da conquistador, el paso elegante da torero, la mano de fierro nel guantos de velluto”.

Luciana – firmandosi “la tua por siempre siempre siempre tortilla de patata – ha poi concluso: “A nostrotos serve un macho alfa che sabe condir e amalgamar sta paella. Vieni aquì Pedro, vieni a bailar esta vida loca. Tenemos bisogno de ti. Se mi lasci non vale, come dice Julio Iglesias. Pedro Pedro Pedro Pedro pe, fidate de me”.