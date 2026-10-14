Incendio in una palazzina a Melito di Napoli, sgomberate ventisei famiglie

NAPOLI – Sono 26 i nuclei familiari sgomberati a Melito di Napoli a causa dell’incendio che si è sviluppato questa mattina nella parte alta di un edificio Erp di via Po. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con tre squadre, una autobotte e una autoscala. È quanto emerso nel corso di una riunione del Centro coordinamento soccorsi, convocato d’urgenza dal prefetto di Napoli Michele di Bari, a cui hanno partecipato l’assessora regionale alla Protezione civile della Campania, Fiorella Zabatta, la sindaca di Melito, Dominique Pellecchia, e i rappresentanti dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dell’Asl Napoli 2 Nord.

Non si registrano feriti e, in via precauzionale, a causa della prossimità all’edificio coinvolto dall’incendio, è stato evacuato un istituto scolastico “per garantire la piena protezione degli studenti e del personale scolastico”, evidenzia la prefettura. A breve saranno effettuate le verifiche di staticità da parte dell’ufficio tecnico del Comune di Melito, unitamente ai vigili del fuoco, per accertare le condizioni strutturali degli immobili coinvolti. La Regione Campania ha garantito un gazebo e l’assistenza ai nuclei familiari temporaneamente sgomberati. È stato predisposto, da parte delle forze dell’ordine, un servizio di vigilanza antisciacallaggio h24, volto a garantire la tutela dei beni delle famiglie evacuate e la sicurezza dell’area interdetta. La situazione resta attentamente monitorata.