mercoledì 14 Ottobre 2026

VIDEO | Sviene, il padre la crede morta e organizza il funerale: 15enne si sveglia nella bara

Le immagini del momento sono state riprese in un video poi diffuso sui social media

di Serena TropeaData pubblicazione: 14-10-2026 ore 13:51Ultimo aggiornamento: 14-10-2026 ore 14:05

ROMA – Un presunto decesso accertato senza alcun intervento medico e i preparativi lampo per la sepoltura. In Guatemala, nel villaggio di El Jocote, una quindicenne è tornata a mostrare segni di vita direttamente all’interno della bara, nel pieno della sua cerimonia funebre. A riportare la notizia è l’emittente locale guatemalteca TV Sac. I fatti risalgono al 10 ottobre.

La ragazza, Yuleidy Ixcotoyac, secondo quanto ricostruito aveva perso conoscenza mentre veniva accompagnata verso un centro medico della zona. Il padre, Abraham Ixcotoyac, pastore evangelico della comunità locale, non avendo percepito né il battito cardiaco né il respiro della figlia, si sarebbe convinto della sua morte immediata. Senza attendere il parere di un sanitario e in assenza di un certificato di decesso ufficiale, l’uomo avrebbe acquistato la bara e organizzato le esequie nell’arco di poche ore.

Il risveglio è avvenuto durante la funzione religiosa. È stata la madre dell’adolescente a notare piccoli movimenti provenienti dal cofano funebre. Alla presenza dei partecipanti, la quindicenne ha ripreso a parlare ed è stata estratta dall’asse di legno dai familiari. Le immagini del momento sono state riprese in un video poi diffuso sui social media.

(Photo credit: TV Sac)

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