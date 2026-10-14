Sicilia, Schifani: “Onorerò il mio mandato fino alla fine”

ROMA – “Onorerò il mio mandato fino al termine e non deluderò i siciliani”. Così il governatore Renato Schifani, a Palermo, a margine degli Stati Generali dell’Istruzione. “Se resto? Ovvio – ha risposto Schifani -. Ho un impegno e quindi è naturale che resti fino a ottobre-novembre perché devo portare avanti delle iniziative importantissime. Respingo al mittente i retroscena spifferati da qualche malalingua”.

“Sono sereno”, quello con Tajani “è stato un incontro tra vecchi amici: ci conosciamo da trent’anni”, ha spiegato Schifani.

“C’è chi soffia sul fuoco, e non è certo Tajani, ma io sono sereno”, ha ribadito.

“Innanzitutto l’etica politica io la conosco e quindi gli inviti di Minardo al rispetto del mandato degli elettori li respingo al mittente. La mia storia si commenta da sé, per senso dell’istituzioni politiche”, ha aggiunto. “Mi auguro che l’onorevole Minardo possa dedicarsi a tempo pieno, nei limiti del suo mandato parlamentare, al ruolo di commissario di Forza Italia in Sicilia battendo in lungo e in largo la regione perché ci attende l’appuntamento delle Amministrative”, ha affermato. “Gli consegniamo una Sicilia che alle ultime Europee ha ottenuto un ottimo risultato con il 23%”, ha poi ricordato Schifani.