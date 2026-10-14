La banda della minicar e il giallo di Pietracatella: le anticipazioni di ‘Chi l’ha visto?’

ROMA – La banda della minicar a Roma è uno dei temi al centro della puntata di “Chi l’ha visto?” condotto da Raffaella Griggi, in onda mercoledì 14 ottobre alle 21.15 su Rai 3. Sono sei le vittime di un “gioco” molto pericoloso. Cinque hanno subito ferite lievi, ma l’attore Davide Iacopini è ancora ricoverato in terapia intensiva. Cosa vogliono dimostrare questi ragazzi? Si tratta di una sfida social? Se ne parlerà con Serena Mazzini che da anni si occupa dei pericoli della rete. Verranno proposte testimonianze inedite.

La tragica morte di mamma e figlia a Pietracatella: chi le ha avvelenate con la ricina? La Procura, che ha aperto un fascicolo per duplice omicidio contro ignoti, ha disposto la perquisizione informatica dei computer di quattro scuole e di due studi per individuare chi può aver effettuato ricerche per procurarsi il veleno, per prepararlo e somministrarlo. Testimonianze e documenti inediti a “Chi l’ha visto?”.

Infine, la scomparsa di Barbara Corvi e l’omicidio di Angela Costantino. Due donne sposate a due fratelli, Roberto e Maurizio Lo Giudice. Per Angela c’è stata una sentenza definitiva, è stato un delitto “d’onore”. Per Barbara, dopo 17 anni, ancora nessuna verità: chi l’ha fatta sparire? Una risposta potrebbe arrivare il 5 novembre quando ci sarà l’incidente probatorio sulle cartoline che sono arrivate ai figli di Barbara otto giorni dopo la sua scomparsa. Chi le ha scritte? Tutte le novità con Raffaella Griggi e l’inviata Chiara Cazzaniga che da anni segue il caso.

Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.